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۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۳۱

/ در استان زنجان /

89 درصد اهدا كنندگان خون مرد هستند

89 درصد اهدا كنندگان خون مرد هستند

مديرعامل انتقال خون استان زنجان با اشاره به تعداد 13 هزار و 490 واحد خون گيري طي سال 84 در استان ، گفت: اين ميزان نسبت به مشابه سال گذشته 18 درصد رشد داشته است كه 89 درصد اهدا كنندگان را مردان و 11 درصد را زنان تشكيل مي دهند.

جمشيد بلوري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در زنجان ، افزود: 35 درصد از اهدا كنندگان زير ديپلم ، 4/36 درصد كاردان ، 4/14 درصد كارشناس و 2 درصد بالاي كارشناسي هستند كه 5/16 درصد از اين تعداد را افراد كمتر از 20 سال شامل مي شوند.

وي ، 39 درصد از اهدا كنندگان را اهدا كننده مستمر و مابقي را اهدا كننده بار اول يا بي سابقه دانست و در ادامه يادآور شد: پيش بيني مي گردد تا پايان سال 88 ، انتقال خون استان زنجان به شاخص هاي مورد نظر خود از جمله رفع نقاط ضعف دست يابد.

بلوري با اشاره به ميزان آلودگي خون هاي دريافتي در سال 84 ، گفت: طبق آزمايشات صورت گرفته ، ويروس HIV در خون هاي مورد آزمايش صفر و هپاتيت ب و ث به ترتيب 02/0 و03/0 درصد بوده است.

مديرعامل انتقال خون استان زنجان افزود: با توجه به آزمايش ها و غربال گري هايي كه پيش از خون گيري صورت گرفته است ، در سال گذشته 3 درصد از افراد معاف موقت يا دائم شده اند.

بلوري ، تعداد اهدا كنندگان خون در استان را كمتر از شاخص كشوري دانست و گفت: شاخص ملي اهدا كنندگان خون 22 نفر در 1000 نفر است.

وي در پايان ، نبود پايگاه دائمي در شهرستان ها را يكي از علل عمده كمبود اهدا كننده خون در استان زنجان عنوان كرد.

کد مطلب 381609

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