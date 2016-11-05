به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، حسن محمدتبار گفت: ایجاد تفکر اجرایی‌شدن خصوصی‌سازی بر مبنای اقتصاد بازار، از از برنامه اول تا چهارم توسعه مطرح شد، تا مطابق آن اجرای واگذاری‌ها در قالب برنامه‌های پنج‌گانه در کشور دنبال شود تا اینکه سرانجام با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی، اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور سرعت گرفت.

معاون سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: مرور اجرای سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، حکایت از تاثیرپذیری بورس و بازار سهام از این رخداد دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد توسعه صنایعی چون بانک، پتروشیمی، پالایشی، خودروسازی و بسیاری دیگر از صنایع حاضر در بورس، به دلیل انجام خصوصی‌سازی از این طریق بوده است.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون اصل ۴۴، سال ۹۳ مهلت پایانی اجرای خصوصی سازی در کشور بود که به دلیل پایان نیافتن واگذاری‌ها در این مدت، سیاست‌گذاری‌ها تا پایان سال ۹۵ تمدید شد.

محمدتبار افزود: بر این اساس حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی برای واگذاری باقی مانده است که تلاش می کنیم آن را تا پایان سال آینده واگذار کنیم.

وی همچنین اذعان داشت: یکی از اقداماتی که در سالهای گذشته برای حضور پررنگ‌تر بخش‌خصوصی واقعی در واگذاری‌های دولت صورت گرفته، ایجاد مشوق‌هایی در این زمینه است و بر این اساس می‌توان به کاهش درصد اقساط، افزایش طول مدت اقساط و نیز پلکانی کردن اقساط که از جمله این مشوق‌ها هستند، اشاره کرد.

معاون سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: خوشبختانه با اعمال چنین مشوق‌هایی شاهد بهبود حضور بخش‌خصوصی واقعی در واگذاری‌های دولت در سالهای گذشته هستیم.

وی در ادامه در خصوص واگذاری‌های پیش روی سازمان خصوصی‌سازی در آینده گفت: در صنعت پتروشیمی (شرکتهای پتروشیمی دماوند، پتروشیمی دهلران سپهر، پتروشیمی هگمتانه و پتروشیمی ابن سینا)، صنعت پالایش نفت و حفاری (شرکتهای پالایش نفت کرمانشاه و ملی حفاری ایران)، صنعت کشاورزی (شرکت‌های توسعه نیشکر و صنایع، کشت و صنعت دامپروری مغان و کشت و صنعت دامپروری پارس)، صنعت فلزات اساسی(شرکت‌های چون آلومینای ایران، مجتمع صنعتی اسفراین، لوله گستر اسفراین، شرکت مس شهید بابک و فولاد آذربایجان)، صنعت برق (شرکت های مقره سازی ایران و تولید نیروی برق سبز منجیل) و صنعت خدمات(شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی و آزمایشگاه فنی و مکانیکی خاک) از جمله شرکتها و صنایعی هستند که در سال جاری در برنامه واگذاری قرار دارند.