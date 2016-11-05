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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۰۴

جانشین انتظامی کهنوج:

جاعلان حرفه ای اسناد و مدارک در کهنوج دستگیر شدند

جاعلان حرفه ای اسناد و مدارک در کهنوج دستگیر شدند

کرمان - جانشین انتظامی کهنوج از دستگیری سه متهم که در حاشیه شهر کهنوج اقدام به جعل اسناد و مدارک می کردند در روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا فیروز بخت گفت: ماموران انتظامی پلیس امنیت عمومی این شهرستان در اقدامی اطلاعاتی به سرنخ هایی از فعالیت غیر قانونی افرادی در زمینه جعل پاسپورت، کارت ملی، شناسنامه و دفترچه های بیمه و غیره دست یافتند.

وی افزود: پلیس در پیگیری این پرونده با تحقیقات انجام شده، متهمان راشناسایی و توانست در عملیاتی غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.  

سرهنگ فیروزبخت بیان کرد: طی بازرسی از مخفیگاه متهمان اسناد هویتی جعلی از قبیل پاسپورت، کارت ملی، شناسنامه و یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز نیز کشف شد.

وی تصریح کرد: متهمان در باز جویی های اولیه خود به جعل ۱۵ فقره اسناد و مدارک اعتراف کردند.

جانشین انتظامی کهنوج با اشاره به این مطلب که تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد به شهروندان توصیه کرد فریب افرادی که اقدام به جعل اسناد و مدارک هویتی می کنند را نخورند چون دریافت کنندگان این گونه مدارک جعلی نیز تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

کد مطلب 3816097

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