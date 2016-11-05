۴۶۵ کیلوگرم مواد مخدر در نهبندان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مجید شجاع گفت: مأموران پاسگاه عملیاتی عربخانه شهرستان نهبندان با کسب خبری مبنی بر این که قاچاقچیان مواد مخدر قصد دارند مقدار قابل توجهی مواد مخدر را از مسیرهای فرعی پاسگاه منتقل کنند شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ در دستور کار خود قرار دادند.

وی با اشاره به انجام کار اطلاعاتی گسترده و تحقیقات دامنه دار اظهار داشت: محل عبور قاچاقچیان مواد مخدر شناسایی و مسیرهای احتمالی تردد آنان رصد شد که مأموران هنگام گشت زنی درمحورهای غرب پاسگاه به یک دستگاه پژو ۴۰۵ مظنون شده و به وی دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در ادامه گفت: راننده خودرو بدون توجه به ایست مأموران متواری شد و پلیس با تعقیب متهمان و بهره‌گیری از شیوه های نوین در ابتدا با رعایت کامل قانون بکارگیری سلاح به‌صورت هوایی شلیک و خودرو را متوقف کردند.

سردار شجاع بیان داشت: در بازرسی از این خودرو مقدار ۲۵۴ کیلوگرم تریاک و ۲۱۱ کیلوگرم حشیش که در صندوق و صندلی عقب خودرو جاساز شده بود کشف شد.

وی افزود: در ادامه عملیات یک دستگاه پژو پارس نیز که خودروی حامل مواد مخدر را اسکورت می کرد شناسایی و سرنشینان آن دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در این راستا سه نفر متهم دستگیر و همچنین دو دستگاه خودرو توقیف شد، بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

سردار شجاع در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه خرید، فروش و حمل مواد مخدر سریعأ مراتب را جهت شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.