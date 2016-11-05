آسفالت ۲ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی خراسان رضوی در ۲ سال

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نصری ظهر شنبه در حاشیه جلسه معارفه مسئول راهداری و حمل و نقل جاده ای گناباد اظهار کرد: راه‌های اصلی گناباد در مسیر جنوب به شمال در مقایسه با سایر استان دارای وضعیت خوبی است اما با توجه به اینکه این راه، راه شریانی و متصل کننده بندر چابهار و آسیای میانه به مشهد مقدس است باید شرایط موجود آن حفظ شود.

وی ادامه داد: مشکل اصلی جهت روکش آسفالت راه‌های روستایی گناباد تامین قیر است که درصدد رفع آن هستیم ضمن اینکه ۱۱۲ کیلومتر از راه‌های اصلی و فرعی گناباد از ابتدای سال ۱۳۹۴ روکش آسفالت شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با بیان اینکه وضعیت راه‌های خراسان رضوی با میانگین کشوری برابر است، افزود: باوجود بارگاه مطهر رضوی در خراسان رضوی و تردد سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون زائر از جاده‌های استان، راه‌های استان نیازمند جاده‌ های با کیفیت است اما متاسفانه هزینه نگهداری راه‌ها بسیار بالا است.

وی عنوان کرد: کل راه‌های اصلی و فرعی خراسان رضوی ۶ هزار کیلومتر است که هر کیلومتر جهت روکش به بودجه‌ای ۲۵۰میلیون تومانی نیاز دارد.

نصری به استفاده از روش آسفالت حفاظتی در سطح راه های استان اشاره کرد و گفت: با انجام آسفالت حفاظتی هزینه هر کیلومتر نگهداری راه به ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۲ هزار کیلومتر روکش آسفالت و آسفالت محافظتی در سطح اصلی و فرعی خراسان رضوی انجام شده است و در برنامه ششم توسعه براساس پیش‌بینی‌های انجام شده وضعیت راه‌های استان از میانگین کشوری بهتر است.