چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در پاکدشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد پیش از ظهر شنبه و با حضور جمعی از مسئولان در کانون فرهنگی شهدای پاکدشت برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم رشد، یزدان پناه رئیس آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت اظهار داشت: فعالیت این جشنواره به قبل از انقلاب اسلامی باز می گردد

وی افزود: دنیای امروز عرصه تحول است و هنر از جایی آغاز می شود که زبان یارای سخن گفتن ندارد.

کمال پازوکی کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش پاکدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد همزمان با تهران و ۲۰ شهرستان استان، در کانون فرهنگی شهدای پاکدشت برگزار می شود.

وی افزود: فیلم های جشنواره بر پایه آموزشی، تربیتی، فرهنگی و هنری تهیه و به نمایش درمی آید.

پازوکی افزود: این جشنواره از ۱۵ تا ۲۰ آبان به کار خود ادامه می دهد و اجرای فیلم در چهار سانس که هر سانس با حضور ۳۰۰ دانش آموز پاکدشتی برگزار خواهد شد.

وی در ادامه گفت: در جشنوار امسال، حداقل شش هزار دانش آموز از فیلم های تهیه شده، استفاده خواهند کرد.

پازوکی متذکر شد: مرکز فرعی دیگری نیز در مدرسه هنرستان شهدای شریف آباد به صورت همزمان شروع به کار کرده است.

وی در پایان گفت: فرون آباد به دلیل نداشتن سالن با کیفیت و صندلی های ثابت نتوانست ما را در اجرای این جشنواره یاری کند.