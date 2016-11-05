به گزارش خبرنگار مهر، کمال دهقانی فیروزآبادی ظهر امروز در جلسه مجمع نمایندگان استان یزد با مدیران اقتصادی استان اظهار داشت: یزد از ظرفیت های سرمایه گذاری بسیار خوبی در سطح استان بهره مند است که این ظرفیت ها باید اطلاع رسانی شود.

وی عنوان کرد: بسیاری از سرمایه گذاران از این ظرفیت ها در یزد بی اطلاع هستند و لازم است اطلاع رسانی در سطح گسترده ای انجام شود و باید شرایطی فراهم شود تا بتوانیم از ظرفیت سفارتخانه ها، وزارت امور خارجه و ... نیز در این راستان استفاده کنیم.

دهقانی فیروزآبادی بیان کرد: شرایط استان نیز باید برای جذب سرمایه گذار مطلوب شود با تسهیل امور اعتماد سرمایه گذاران خارجی را جلب کنیم.

وی بر لزوم استخراج فرصت ها و مزایای سرمایه گذاری در استان یزد تاکید کرد و افزود: این موارد می تواند در قالب یک نرم افزار یا کتاب جمع بندی شود و در اختیار سفارتخانه ها برای ارائه به سرمایه گذاران قرار گیرد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مالیات‌ها و رعایت عدالت در این زمینه بیان کرد: در شرایطی که کارمندان دولت و حقوق بگیران، قبل از دریافت حقوق، مالیات پرداخت می کنند، عده ای با درآمدهای کلان یا فرار مالیاتی دارند یا نمی توان از آنها مالیات دریافت کرد که باید این امر مورد توجه اداره مالیات قرار گیرد.