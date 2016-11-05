۲۳ هزار راس دام خراسان جنوبی علیه تب برفکی واکسینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی، مسعود دادفر اظهارکرد: طی دومین مرحله تب برفکی دام ها بیش از ۷۵ درصد گاو و گوساله های استان تحت پوشش این عملیات قرار گرفتند.

وی با بیان اهمیت پیشگیری از بروز بیماری تب برفکی در جلوگیری از ضرر و زیان های سنگین اقتصادی و حفظ سرمایه دامی استان افزود: در این راستا ۲۳ هزار و ۱۰۰ راس دام واحدهای صنعتی و سنتی به صورت رایگان طی ۳۰ روز کاری علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

دادفر در خصوص عملیات واکسیناسیون دام های سبک استان نیز گفت: از نیمه آذر ماه عملیات مایه کوبی جمعیت گوسفند و بز و بره و بزغاله استان واکسینه می شوند.