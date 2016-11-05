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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۱۶

رئیس اداره بهداشت دامپزشکی خراسان جنوبی:

۲۳ هزار راس دام خراسان جنوبی علیه تب برفکی واکسینه شدند

۲۳ هزار راس دام خراسان جنوبی علیه تب برفکی واکسینه شدند

بیرجند- رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی از واکسیناسیون ۲۳ هزار و ۱۰۰ راس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی، مسعود دادفر اظهارکرد: طی دومین مرحله تب برفکی دام ها بیش از ۷۵ درصد گاو و گوساله های استان تحت پوشش این عملیات قرار گرفتند.

وی با بیان اهمیت پیشگیری از بروز بیماری تب برفکی در جلوگیری از ضرر و زیان های سنگین اقتصادی و حفظ سرمایه دامی استان افزود: در این راستا ۲۳ هزار و ۱۰۰ راس دام واحدهای صنعتی و سنتی به صورت رایگان طی ۳۰ روز کاری علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

دادفر در خصوص عملیات واکسیناسیون دام های سبک استان نیز گفت: از نیمه آذر ماه عملیات مایه کوبی جمعیت گوسفند و بز و بره و بزغاله استان واکسینه می شوند.

کد مطلب 3816111

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