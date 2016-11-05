دفاتر کارگزاری نظام مهندسی درمحله های هدف قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد روز شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: با استفاده از ظرفیت ها موجود در همهمناطق استان می توانیم به نتایج بهتری دست یابیم و به کارها شتاب بخشیم.

وی افزود: در زمینه اطلاع رسانی از ظرفیت های موجود باید برای بازآفرینی پایدار اقدام کنیم و از توانمندی های نظام مهندسی ساختمان در این بخش بیشتر استفاده کنیم.

فرخزاد تصریح کرد: با راه اندازی دفاتر کارگزاری نظام مهندسی در محله های هدف بازآفرینی در سطح استان می توانیم از مهندسان فارغ التحصیل و بیکار برای اجرای طرح ها استفاده کنیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: در زمینه احیای بافت های فرسوده و ناکارآمدشهری در کنار اطلاع رسانی باید با توجیه مردم و تبیین خط قرمزها، ساخت و ساز را راحت تر پیش برد که در این بخش دادن تشویق و تخفیف موثر است.

فرخزاد اضافه کرد: قزوین نباید فقط در مرکز استان محدود و تعریف شود لذا برنامه های ستاد بازآفرینی بهتر است در شهرهای کوچک استان نیز اجرا شود و با تعریف فرآیند کار از حضور مهندسان در سطح استان بخوبی استفاده شود.

وی یادآورشد: بانک مسکن مدت زمان لازم برای بررسی پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات را اعلام کرده و شهروندان در جریان نحوه و شرایط دریافت قرار دارند اما با توجه به افزایش ظرفیت تقاضای پرونده ها در آخر سال، امیدواریم سقف تسهیلات نیز از سوی موسسه های بانکی در این زمینه افزایش یابد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با تاکید بر کسب اطلاعات به روز و دقیق در حوزه ساخت و ساز استان، گفت: با داشتن اطلاعات جامع می توان انجمن انبوه سازان را به ساخت واحدهای کوچک و بزرگ در بافت فرسوده، جنوب و شمال شهر هدایت کرد تا توازن لازم در ساخت و ساز ایجاد شود.

وی اظهارداشت: در کمیسیون ماده ۵ نیز با رفع برخی موانع پیش روی سرمایه گذاران، می توان مالکان را به احیای بافت های فرسوده تشویق کرد و موانع موجود در این نوع بافت را با هدف رونق بخشیدن به ساخت و ساز از میان برداشت.

فرخزاد اضافه کرد: طرح بازآفرینی شهری و احیای بافت های ناکارآمد شهری به زودی در محله های هادی آباد و شهید انصاری شرقی شهر قزوین اجرا می شود.