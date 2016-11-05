به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین صادقیان ظهر شنبه در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با اشاره به پدیده اینورژن اظهار داشت: پدیده اینورژن یا وارونگی دما یکی از مهم‌ترین مشکلات زیست محیطی است که در کنار گرم شدن زمین، سوراخ شدن لایه ازن، باران‌های اسیدی و از بین رفتن زیستگاه‌ها، محیط زیست و سلامت بشر را تهدید ‌می‌کند.

وی اضافه کرد: اما آنچه مسلم است، پدیده وارونگی دما یک اتفاق طبیعی در وضعیت جوی است که در صورت آلوده بودن هوا سبب افزایش آلودگی در سطح زمین و محبوس شدن آلاینده‌ها در سطح زمین می‌شود.

رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: اقداماتی که می‌توان انجام داد کاهش عوارض این پدیده است که با کاهش در منابع تولید آلودگی است.

وی با تاکید بر اینکه پدیده وارونگی دما در فصل زمستان اتفاق می‌افتد، ادامه داد: کلانشهر اصفهان جزء شهرهایی است که آلودگی هوا همواره یکی از مهم‌ترین مشکلات آن است که این امر دلایل متعددی از جمله موقعیت جغرافیایی و اقلیمی شهر، وجود کارخانجات بزرگ و آلاینده،‌ غیراستاندارد بودن سوخت خودروها،‌ تعداد سفر بالا با خودروی شخصی به ویژه خودروهای تک سرنشین دارد.

صادقیان تاکید کرد: اوایل آبان ماه جاری شورای اسلامی شهر در جلسه تلفیق میزبان استاندار و مدیرکل محیط زیست و فرماندار اصفهان برای بررسی اقدامات صورت گرفته در غالب طرح جامع کاهش آلودگی هوای اصفهان بودیم.

وی افزود: با توجه به گزارش ارائه شده در این طرح برای رسیدن به اهداف آن، ۳۸ اقدام تعریف شده که ۱۳ اقدام آن مربوط به شهرداری است و ۲۵ اقدام مربوط به سایر ادارات و ارگان‌ها است.

رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: براساس گزارش ارائه شده رویکرد شهرداری در سال‌های اخیر برای کاهش آلودگی هوا قابل دفاع است و اقداماتی که صفر تا ۱۰۰ آن در شهرداری است، خوب انجام شده اما اقداماتی که انجام آن منوط به حمایت اقتصادی دولت است، انجام نشده یا به کندی انجام می‌گیرد.

وی اظهار داشت: از دولت انتظار داریم که تعهدات خود در حوزه توسعه و ارتقاء حمل و نقل عمومی به ویژه پروژه مترو را انجام بدهد.

صادقیان با تاکید بر اینکه در برنامه اصفهان ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی شهر رسید مقرر شد سرانه فضای سبز اصفهان سالانه یک متر مربع افزایش یابد، ادامه داد: برای حفظ و ارتقاء این متراژ سرانه حداقل سالی ۱۰۰ هکتار بایستی تملک فضای سبز داشته باشیم. به همین منظور ردیف به مبلغ ۳۰ میلیارد در شهرداری مرکزی جهت تملک پهنه های سبز بزرگ که تعداد آن از انگشتان یک دست هم بیشتر نیست، قرار دادیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر که ماه هشتم از سال جاری است، یک ریال به این امر تخصیص داده نشده و با وجود برنامه ریزی معاونت خدمات شهری، معاونت مالی و اداری تخصیص قایل نشده و در خواست دارم در کمیته تخصیص حتماً به این ردیف با توجه به درصد درآمد تخصیص لازم داده شود.