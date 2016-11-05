به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمهدی سیدمحمدی همزمان با آغاز پیادهروی اربعین، گفت: با توجه به حضور فراوان مردم و مشارکت مردم در راهپیمایی بزرگ اربعین به تبع بخشی از جامعه هدف بهزیستی از جمله معلولان نیز در این راهپیمایی عظیم شرکت میکنند؛ از اینرو، بهزیستی برای ارائه خدمات به جامعه هدف خود اقدام به برپایی ۱۲ موکب در سه استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان با رویکرد کمک گرفتن از خیرین، کرده است.
مدیرکل امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: بیش از ۵۲ موسسه خیریه در برپایی این موکبها بهزیستی را همراهی کردهاند و فعالیت بهزیستی در این طرح بیشتر ارائه خدمات توانبخشی از جمله تعمیر ویلچر، ارائه لوازم توانبخشی از جمله عصا و واکر به مراجعین خاص و همچنین استقرار رابط ناشنوا به منظور راهنمایی ناشنوایان و همراهی سالمندان، نابینایان و نیازمندان تا نقطه صفر مرزی است.
وی، تصریح کرد: تمامی موکبهای مستقر بهزیستی در مسیر راهپیمایی عظیم اربعین تا قبل از نقطه صفر مرزی و در داخل ایران هستند. علاوه بر آن در این موکبها توسط خیرین به طور محدود امکانات اسکان نیز ویژه جامعه هدف بهزیستی فراهم شده است.
حجتالاسلام سیدمحمدی، ادامه داد: این موکبها در طول ایام حرکت زائرین تا پس از بازگشت آنها مستقر بوده و علاوه بر خدمات ذکر شده توصیههای پیشگیرانه برای گروههای خاص همچون کودکان و سالمندان نیز در نظر گرفته شده است.
مدیرکل امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور، در پایان یادآور شد: این طرح با امکانات مردمی و مشارکت ۵۲ موسسه خیریه انجام و قریب به ۱۰۰ درصد اعتبارات آن از طریق مشارکتهای مردمی تامین شده است.
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