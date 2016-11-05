انتقال فرهنگ ایثار و پایداری به نسل آینده یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان قرچک، مسعود مرسلپور در دیدار با رمضانی جانباز ۷۰ درصد این شهرستان اظهار داشت: حضور جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس در جامعه اسلامی نشان می دهد که مردم ایران اسلامی در تمامی صحنه ها حضوری مستمر و مقتدر داشته و برای حراست از آرمان های انقلاب اسلامی از تمامی هستی خود خواهند گذشت.

وی یادآور شد: عزت و افتخار نظام اسلامی مرهون رشادت‌ها و مجاهدت‌های جانبازان و ایثارگران است و اگر اخلاص عمل و ایثار آنان نبود، عزت و پیشرفت امروز نصیب ایران نمی شد.

رئیس شورای فرهنگ ایثار و شهادت شهرستان قرچک افزود: جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس با وجود آن که از آسیب های جنگ تحمیلی، درد و رنج فراوانی را تحمل می کنند ولی همچنان از ارزش ها و آرمان های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کرده و لحظه ای از راه امام و شهیدان جدا نمی شوند.

وی بیان کرد: شهدا، جانبازان و ایثارگران در دوران دفاع مقدس با فداکاری و جهاد در راه خدا، کاری بزرگ را به ثمر رساندند و این امر نزد خداوند اجری بی‌پایان خواهد داشت.

وی افزود: باید تلاش کنیم تا فرهنگ ایثار و پایداری این قشر که جان خود را در تحکیم نظام و انقلاب فدا کرده اند، به نسل بعد از جنگ به نحو شایسته انتقال داده شود.