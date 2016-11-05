به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین شاهمرادی ظهر شنبه در همایش تبیین جایگاه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان که در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: شورای فرهنگی عمومی در زمان ریاست جمهوری رهبر معظم انقلاب برپا و در چهارصد و شصت و ششمین جلسه این شورا در روز ۱۴ آبان سال ۸۷ که مصادف با تصویب آئین‌نامه شورای فرهنگ عمومی است، روز فرهنگ عمومی در تقویم ملی کشور وارد شد.

وی با بیان اینکه مطابق دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی باید هر ماه یک جلسه شورای فرهنگ عمومی در هر استان برگزار شود، افزود: محوریت موضوعی شورا در سال گذشته مبحث خانواده بوده و موضوع امسال نیز با محوریت فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب برنامه‌ریزی شده است.

شناسایی هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی از وظایف شورای فرهنگ عمومی استان

دبیر شورای فرهنگ عمومی با اشاره به وظایف شورای فرهنگ عمومی کشور ابراز داشت: رصد کردن و پرداختن به مشکلات فرهنگی استان٬ شناسایی هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی و بهره گرفتن از نظرات کارشناسان استانی در راستای رفع معضلات فرهنگی از وظایف شورای فرهنگ عمومی هر استان است.

وی با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی در هر استان باید با تمام توان خود در راستای برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات فرهنگی استان و نهادینه کردن فرهنگ مبتنی بر ارزش‌های فرهنگی بکوشد، ابراز داشت: نباید انتظار داشته باشیم یک یا دوماه پس از اجرای برنامه‌های فرهنگی شاهد بازده آنها باشیم چراکه این برنامه‌های نتیجه خود را در طول زمان و با پافشاری و امتداد نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام شاهمرادی تصریح کرد: افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و دیگر معضلات مهم نشان از کم‌کاری نهادهای فرهنگی مرتبط در زمینه فرهنگ عمومی جامعه دارد به گونه‌ای که گاه فرهنگ‌های غربی بر فرهنگ سنتی مردم جامعه در حال غالب شدن است.

وی اضافه کرد: نهادهایی مانند شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با رصد و شناسایی مشکلات فرهنگی جامعه، برنامه‌ریزی‌های مختلف فرهنگی را تبیین کرده و در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای فرهنگ ارزشی در جامعه پیاده کنند.