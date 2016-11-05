به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اعلام جابجایی مراسم تشییع پیکر منصور خان پورحیدری از ورزشگاه شهید شیرودی به ورزشگاه آزادی، این موضوع با مخالفت خانواده وی همراه بود و به همین دلیل تلاش هایی به منظور تغییر نظر مسئولان صورت گرفت. نمایندگان خانواده پورحیدری نیز با حضور در باشگاه استقلال، سعی در متقاعد کردن تصمیم سازان در این خصوص بودند اما در نهایت این تلاش ها و رایزنی ها بی ثمر ماند.

سید رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال با قبول مسئولیت تشییع جنازه مرحوم پورحیدری به نمایندگان خانواده‌های وی اعلام داشت از آنجایی که پورحیدری عضو هیات مدیره باشگاه استقلال بوده، مسئولیت هماهنگی‌های تشییع جنازه ایشان نیز با باشگاه استقلال می باشد.