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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۹

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین:

عبور ۲۶ هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی از مرزهای مهران، شلمچه و چذابه

عبور ۲۶ هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی از مرزهای مهران، شلمچه و چذابه

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اعلام اینکه تاکنون ۸۵۰ هزار نفر روادید عراق را برای حضور در راهپیمایی اربعین دریافت کرده‌اند گفت: ‌۲۶ هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی تا صبح امروز از مرزها عبور کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گودرزی با بیان اینکه تعداد ثبت‌نامی‌های سامانه سماح از مرز ۹۰۰ هزار نفر گذشته است گفت: در این بین ۸۵۰ هزار نفر روادید خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: تا صبح امروز ۱۲ هزار زائر از مرز مهران، ۱۰ هزار زائر از مرز شلمچه و همچنین ۴۵۰۰ زائر از مرز چذابه عبور و به کشور عراق وارد شده‌اند که می‌توان گفت در مجموع بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ زائر اربعین از مرزهای ۳ گانه مهران، شلمچه و چذابه عبور کرده‌اند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین که به شبکه خبر گفت‌وگو می‌کرد با بیان اینکه مهلت ثبت نام در سامانه سماح تا ۲۸ آبان تمدید شده است اظهار داشت: زائرین عزیز و مشتاق حضور در راهپیمایی اربعین توجه داشته باشند که دریافت گذرنامه از پلیس گذرنامه نیروی انتظامی ۷۲ ساعت زمان می‌طلبد.

کد مطلب 3816126

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