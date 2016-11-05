عبور ۲۶ هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی از مرزهای مهران، شلمچه و چذابه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گودرزی با بیان اینکه تعداد ثبت‌نامی‌های سامانه سماح از مرز ۹۰۰ هزار نفر گذشته است گفت: در این بین ۸۵۰ هزار نفر روادید خود را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: تا صبح امروز ۱۲ هزار زائر از مرز مهران، ۱۰ هزار زائر از مرز شلمچه و همچنین ۴۵۰۰ زائر از مرز چذابه عبور و به کشور عراق وارد شده‌اند که می‌توان گفت در مجموع بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ زائر اربعین از مرزهای ۳ گانه مهران، شلمچه و چذابه عبور کرده‌اند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین که به شبکه خبر گفت‌وگو می‌کرد با بیان اینکه مهلت ثبت نام در سامانه سماح تا ۲۸ آبان تمدید شده است اظهار داشت: زائرین عزیز و مشتاق حضور در راهپیمایی اربعین توجه داشته باشند که دریافت گذرنامه از پلیس گذرنامه نیروی انتظامی ۷۲ ساعت زمان می‌طلبد.