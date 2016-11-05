بخش خصوصی رقیب بخش دولتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر،شهرام شفیعی عصر روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت:اصلاح الگوی کشت یک ضرورت برای بخش کشاورزی کشور است نه انتخاب چون در حال حاضر در این بخش ما مشکلات بسیاری داریم و می بایستی اقدامات عملی توسط بهره برداران و مسئولین امر صورت گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی تصریح کرد:اگر اقدامات اصولی در منطقه حوزه آبریز دریاچه ارومیه صورت نگیرد به زودی این دریاچه خشک خواهد شد و تا ۷۰۰ کیلومتر عوارض جانبی به همراه خواهد داشت و این مناطق به دلیل وجود ریزگردهای نمکی غیر قابل سکونت خواهد بود.

وی افزود:اساسی ترین مشکل در بخش کشاورزی عدم اجرای درست قوانین است که امیدواریم در این خصوص اقدامات مثمر ثمر شکل گیرد.

شفیعی با اشاره به استفاده صحیح از بخش خصوص گفت:شصت درصد فعالیت های کشاورزی و پنجاه درصد فعالیتهای بخش محیط زیست قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند ولی متاسفانه بعضی از مدیران بخش دولتی بخش خصوص را رقیبی برای خود می دانند که باید زمینه مناسب برای استقرار اصل ۴۴ قانون اساسی مهیا شود.

وی با اشاره به وجود ۱۳هزار نفر عضو در جامعه مهندسی کشاورزی و محیط زیست استان افزود:از بین این ۱۳ هزار نفر ۷ هزار نفر جویای کار هستند و وجود دویست سی هزار نفر عضو در کشور ظرفیت بزرگی در این زمینه کشاورزی محسوب می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی هدف اصلی این نظام مهندسی را افزایش بهره وری کمی و کیفی محصولات کشاورزی با تکیه بر توسعه پایدار برشمرد.

شفیعی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدات دامی و کشاورزی گفت:روش پرداخت مشوق ها نیز غلط و نادرست است و تا زمانی که آب ارزان و دیگر حاملهای انرژی ارزان باشد و تضمینی برای خرید محصولات تعریف نشود بسیاری از مشکلات حل نخواهد شد.