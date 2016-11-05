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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۹

تیم پیشگامان قهرمان دوچرخه سواری آسیا در سال ۲۰۱۶ شد

تیم پیشگامان قهرمان دوچرخه سواری آسیا در سال ۲۰۱۶ شد

یزد ـ تیم دوچرخه سواری پیشگامان در رده‌بندی پایانی فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در سال ۲۰۱۶ صدرنشین شد و قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان، تیم دوچرخه سواری پیشگامان پس از درخشش در تورنمنت های بین المللی قاره کهن در طول سال ۲۰۱۶ در رده بندی پایانی فدراسیون جهانی دوچرخه سواری نیز موفق شد صدرنشین شود و بر بام آسیا قرار گیرد.

تیم دوچرخه سواری پیشگامان با ۹۱۵ امتیاز موفق شد با اقتدار بالاتر از دیگر رقبای خوب همانند سال ۲۰۱۵ در صدر رده‌بندی بهترین تیم‌های دوچرخه سواری آسیا قرار گیرد.

گفتنی است؛ تیم شهرداری تبریز و تیم کولس اوکراین در جایگاه‌های دوم و سوم این رده‌بندی قرار گرفتند.

کد مطلب 3816129

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