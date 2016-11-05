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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۴۱

سرمربی سابق نکونام و دژاگه گزینه هدایت اینترمیلان ایتالیا

سرمربی سابق نکونام و دژاگه گزینه هدایت اینترمیلان ایتالیا

«جیانفرانکو زولا» سرمربی فصل گذشته باشگاه العربی قطر یکی از گزینه‌های هدایت تیم اینترمیلان ایتالیا است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع انتخاب سرمربی تیم فوتبال اینترمیلان ایتالیا بعد از اخراج «دی بوئر» به یکی از سوژه‌های اصلی رسانه‌های ایتالیا تبدیل شده است.

باشگاه اینتر «مارسلینو»، سرمربی پیشین تیم فوتبال ویارئال را به عنوان گزینه نخست خود برای جانشینی فرانک دی‌بوئر انتخاب کرده و مذاکرات طرفین هم ادامه دارد با این حال به یکباره نام جیانفرانکو زولا هم به گزینه های سرمربیگری اینترمیلان اضافه شده است. این خبری است که شبکه «اسکای اسپورت» آنرا اعلام کرده و از ارتباط خوب زولا با مالکان چینی اینتر به عنوان دلیل اصلی مذاکره با زولا نام برده است.

زولا سال گذشته سرمربی تیم فوتبال العربی قطر بود و جواد نکونام و اشکان دژاگه از شاگردان وی در این تیم بودند.

کد مطلب 3816130

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