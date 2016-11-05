به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «بهارستان» با موضوع «نگاهی به برنامه ششم توسعه؛ کاستیها و قوتهای برنامه» با حضور جهانبخش محبینیا نماینده مردم میاندوآب، شاهیندژ و تکاب و عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم، روی آنتن شبکه رادیویی «گفتگو» رفت.
وی درباره روند بررسی برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق گفت: ایکاش دولت برنامه کاملتری را پیشنهاد میداد و مجلس هم نسبت به حفظ منابع پایدار و توجه به تولید و همه مسائل کلان نگاه جامعتری داشت.
محبینیا درباره انتقاد برخی نمایندگان دولت نسبت به برنامه افزود: نمایندگان دولت که به برنامه انتقاد دارند، بعد از تصویب برنامه راهی برای ارائه پیشنهاد ندارند. به اعتقاد من باید دریچهای باز باشد تا از منظر کارشناسی حرفها در کمیسیونهای مجلس یا در کمیسیون تلفیق زده شود و دولت هم باید این را تکمیل کار محسوب کند نه بهعنوان مزاحمت و مداخله.
نماینده مردم میاندوآب، شاهیندژ و تکاب درباره الزامات رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی که از اهداف اصلی برنامه ششم توسعه است، بیان کرد: به اعتقاد من، به رشد اقتصادی ۸ درصد نخواهیم رسید؛ با توجه به شرایط جهانی، ناامنیهای منطقه و ناهماهنگیهای داخلی رسیدن به این رشد تا اندازهای محال بهنظر میرسد.
وی ادامه داد: برای رسیدن به رشد اقتصادی مقبول، حتما باید توجه کنیم که بخشهای دخیل در GDP و رشد تولید ناخالص داخلی ارزش افزوده خود را خلق کنند و سهم بیشتری را در تولید کالا و خدمات از جمله در بخشهای کشاورزی، صنعت و ارتباطات و در همه بخشهای کلان داشته باشند.
محبینیا گفت: لازمه رسیدن به رشد اقتصادی، توجه جدیتر به فضای کسبوکار است؛ بانکها و بیمهها باید در این میان وظیفه مسلم توسعهای خود را ایفا کنند؛ نقش بخش صنعت، معدن و تجارت باید خیلی برجستهتر از امروز ایفا شود؛ ارزش افزوده نفت باید تقویت شود. تمام بخشهایی که میتوانند کالا و خدمت را تولید کنند باید نقویت شوند، به ویژه در نگاه خارج از مرزها و صادرات ایرانی و کسب سهم بیشتری در بازارهای مصرف، میتواند در این امر بهعنوان یک مکمل نقش خوبی را ایفا کند.
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