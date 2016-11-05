به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی عسگر ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: امروز عمده کشورهای پیشرفته از جمله آلمان محور دانشگاه‌های خود را تربیت تکنسین‌های حرفه ای قرار دادند امری که جالی آن امروز در دانشگاه های ما خالی است.

وی بیان داشت: هدف ما صرفا برگزاری مقاطع مختلف درسی نیست به همین منظور تلاش نکردیم تحصیلات تکمیلی را در تمام رشته‌ها ایجاد کنیم بلکه مهارت آموزی و تربیت تکنسین‌های ورزیده را هدف قرار دادیم و تاکنون در این مسیر موفق عمل کردیم.

مدیر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان تصریح کرد: تاکنون ۷۱۷ شغل را به رشته تحصیلی تبدیل کردیم که در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

وی گفت: ۳۶۶ رشته تک پودمان داریم و تعداد کل رشته‌های فعال در سراسر دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی استان اصفهان ۲۱۷ مورد است.

قاضی عسگر با اشاره به اینکه ۲۶ درصد جمعیت دانشجویان علمی کاربردی استان در مقطع کاردانی فنی، ۱۷ درصد در مهندسی فناوری، ۳۷ درصد کاردانی حرفه‌ای و ۲۰ درصد کارشناسی حرفه‌ای مشغول به تحصیل هستند، ادامه داد: ۲۶ هزار دانشجو در کل مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی در حال تحصیل هستند.

وی اضافه کرد: تعداد کل دانش آموختگان این دانشگاه ۷۵ هزار نفر هستند که ۳۲ درصد در صنعت، ۲۱ درصد در حوزه فرهنگ و هنر ،۴۵ درصد مدیریت خدمات اجتماعی و ۲ درصد هم در حوزه کشاورزی مشغول به تحصیل هستند.

مدیر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان با اشاره به اینکه نحوه پذیرش دانشجویان بسیار انعطاف پذیر است و بدون نیاز به کنکور قادر به ادامه تحصیل هستند، ادامه داد: همچنین تلاش کردیم اساتید مجرب که در حوزه کاری خود بسیار حرفه‌ای هستند علی رغم اینکه مدرک دانشگاهی نداشته باشند، به عنوان استاد استفاده و مهارت آموزی را به دانشجویان تعلیم دهیم.

وی با بیان اینکه امسال بیست و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه است، افزود: رشته‌های این دانشگاه براساس نیاز سنجی از سازمان‌های مختلف تهیه شده است به طور مثال در صورتی که ارشاد اصفهان اعلام کند که در حوزه ای از رسانه خلاء دارند و نیاز به متخصص ما پس از بررسی رشته‌ای به این منظور تهیه و متخصص و تکنسین تربیت می‌کنیم.

قاضی عسگر بیان داشت: مشکل دانشگاه‌های فعلی این است که کننده کار و آچار به دست نیستند به طوری که معمولا راه حل هایی که ارائه می کنند بسیار پیچیده و مشکل است در صورتی که مشکلات صنعت باید با راه حل ساده رفع شود.

وی اظهار داشت: ۵۸ غذای سنتی از اصفهان لیست کردیم که به صورت رشته‌های تک پودمان تدریس می‌شود به طوری که در چین که سوشی غذای سنتی آنها هست تنها برای این غذای سنتی مدرسه‌ای ایجاد کردند.