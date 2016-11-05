به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب ظهر شنبه در نشستی با نماینده ولیفقیه در استان سمنان در دفتر وی ضمن تاکید بر لزوم ارائه لایحه مبارزه با فیشهای حقوقی نامتعارف به مجلس اظهار داشت: با مدیرانی که گزارش غیر واقعی درباره حقوقهای نجومی بدهند برخورد میشود.
وی از اصرار نمایندگان مردم بر مبارزه با فساد خبر داد و بیان داشت: مجلس دهم از دولت خواستار ارائه لایحه به مجلس برای رفع این معضل شد.
این عضو خانه ملت با تاکید بر اینکه مجلس در خصوص حقوق مدیران پیشنویسی را آماده کرده است، عنوان کرد: با تصویب این قانون جلوی بسیاری از سوءاستفادهها گرفته خواهد شد.
کاتب مشکل فساد را در کشور جدی دانست و افزود: با این وضعیت نمی شود پاسخگوی مردم بود و باید فعالیتهایی را در این زمینه انجام داد.
وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه این قانون برای طرح در مجلس آماده شده است، بیان داشت: مدیران اگر تخلف کنند و گزارش را اشتباه بدهند در اولین مرحله به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت و در مرحله دوم بهصورت دائم انفصال از خدمت میشوند.
نماینده مردم شهرستانهای گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی از دیدار اخیر با رهبر معظم انقلاب خبر داد و خاطر نشان کرد: معظم له در این دیدار ضمن تاکید بر مبارزه جدی با فساد بر لزوم پیگیری جدی استرداد پولهایی که به انحاء مختلف داده شده و عزل این مدیران که حقوقهای نامتعارف گرفتند و برخورد قانونی با عوامل این تخلفها تاکید کردند.
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