به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی امروز در دیدار با هیئتی از نمایندگان مجلس تونس اظهار داشت: ایران برای کشور تونس به عنوان یک کشور اسلامی پیشرفته اهمیت زیادی قائل است و صمیمیت میان موافقان و مخالفان حاکمیت تونس باعث خوشحالی است و این مسئله نشان‌دهنده پیشرفت مردم تونس است که ما از این پیشرفت مردم مطلع هستیم.

وی ادامه داد: بنده از زمانی که به عنوان وزیر خارجه به تونس سفر داشتم و تا اکنون، از اوضاع تونس مطلع هستم؛ در حال حاضر در این کشور دموکراسی به معنای واقعی استقرار یافته است و توانسته جلوی گسترش تروریسم را بگیرد که این نشان‌دهنده پیشرفت بیشتر و فرهنگ مردم تونس است.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اوضاع خطرناک منطقه و حضور تروریست‌ها تصریح کرد: در اطراف کشور تونس وضعیتی نامناسب و خطرناک وجود دارد که موجب ناامنی در منطقه شده است و بدون تردید تروریست‌ها و افراطیون ابزار دست آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها هستند و آنها را حمایت می‌کنند و هدف تروریسم و مستکبران تضعیف و تجزیه کشورهای اسلامی است.

وی در ادامه افزود: آنچه که مورد نظر آمریکا و کشورهای غربی است تجزیه سوریه به چهار بخش است که این مسئله در عراق نیز وجود دارد تا این کشور را به سه قسمت و یمن را نیز حداقل به دو بخش تقسیم کنند.

ولایتی ادامه داد: تجزیه کشورهای اسلامی عوارض و نتیجه‌های خطرناکی خواهد داشت. نتیجه اول این است که تجزیه کشورها باعث تضعیف و عدم ایستادگی آنها مقابل استکبار است و نتیجه دوم جنگ و درگیری میان کشورهای تجزیه شده است که تا مدت‌ها این درگیری‌ها به درازا خواهد کشید و هدف سوم آمریکا و صهیونیست از تجزیه کشورهای اسلامی خود مشغولی این کشورها و وارد شدن به جنگ‌ها و مناضعات است.

وی با اشاره به قدرت بالقوه کشورهای اسلامی در جهان گفت: بخش مهمی از جهان در اختیار کشورهای اسلامی است و دارای منابع عظیمی هستند و بالقوه می‌توانند قدرت مهمی محسوب شوند اما با تجزیه کشورهای اسلامی تبدیل به دولت‌های بی‌اثر خواهند شد و کشورهای غربی سعی دارند با حربه تفرقه حکومت کنند.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه کمک ایران به دولت سوریه بنا به دعوت آن دولت بوده است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از عملی شدن توطئه تجزیه سوریه و حاکمیت افراطیون و تروریست‌ها، از این کشور حمایت کرد و البته آنچه که در عراق می‌گذرد همانند اتفاقات سوریه است و حضور ایران در عراق به خواست خود دولت عراق بوده است و خوشبختانه ملت عراق به هنگام به پا خاست و با اتحاد شیعه، سنی، کرد و دیگر اقوام برای جلوگیری از حضور تروریست‌ها در کشورشان اقدام کردند و اکنون نیز در موصل در حال پیشروی هستند و امیدواریم موفق شوند.

ولایتی در ادامه گفت: امیدواریم سوریه، عراق و کشورهای منطقه شاهد جنگ و نزاع نباشند؛ در یمن بیش از یکسال و نیم سعودی‌ها مردم بی‌گناه یمن را بمباران می‌کنند.

وی با بیان اینکه کشور تونس می‌تواند الگویی برای کشورهای اسلامی باشد، تصریح کرد: در مورد تونس بسیار خوشبخت هستیم که با رشد و پیشرفت توانستید بر مشکلات و مسائل فائق آیید تا با وجود حضور تروریست‌ها در اطراف این کشور هیچ مشکلی برای مردم تونس به وجود نیاید.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک اظهار داشت: انقلاب تونس می‌تواند الگویی برای کشورهای عربی باشد و وجود دموکراسی در تونس نشان دهنده اصالت و فرهنگ این کشور است و این مسئله تفاوت خود را با کشورهای تازه تأسیس نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه توسعه روابط میان ایران و تونس باید بیش از این باشد، گفت: توسعه روابط در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، تجاری و بازرگانی باید میان دو کشور بیش از گذشته باشد و جمع مبادلات تجاری افزایش داشته باشد.

همچنین در این دیدار خانم مبارکه البراهمی نماینده مجلس تونس با اشاره به حضور این هیأت در ایران اظهار داشت: افتخار می‌کنیم که اکنون در ایران حضور داریم و در میان ما نمایندگان مجلس و احزاب مختلف حضور دارند که برخی از آنها موافق و برخی نیز مخالف دولت مستقر تونس هستند.

وی افزود: در سفر گذشته به ایران شاهد پیشرفت چشمگیر عمرانی اقتصادی بودیم و جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای بسیار بزرگی پس از انقلاب کسب کرده و با وجود جنگ و مشکلات داخلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی کماکان پیشرفت قابل توجهی داشته است.

این نماینده مجلس تونس با اشاره به اوضاع منطقه گفت: در منطقه شاهد یک ناامنی و گسترش تروریسم هستیم که این مسئله نیز متوجه تونس نیز هست و ما برای نقش سازنده ایران در منطقه احترام زیادی قائلیم و به خصوص در مسئله سوریه که اگر ایران دخالت نمی‌کرد این کشور در آستانه فروپاشی بود و امیدواریم که آفت تروریسم در منطقه ریشه‌کن شود و با وجود نقش مخرب سعودی در میان کشورها امیدواریم جنگی میان ایران و دیگر کشورها رخ ندهد.

مبارکه البراهمی با بیان اینکه تجربه ایران پس از انقلاب تجربه بسیار ارزشمندی برای سایر کشورهاست، تصریح کرد: تجربه ایران برای سایر کشورهای منطقه ارزش بسیاری دارد و ایران نقش موثری در منطقه و به خصوص در تقابل با کشورهای حوزه خلیج فارس و به خصوص آمریکا دارد و به نظر ما داعش یک سازمان بین‌المللی است که کشورهای مرتجع عربی از آنها حمایت می‌کنند و هدف آنها تجزیه کشورهای منطقه است.