برگزاری نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان با حضور استاندار درشهرضا

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه محمودی پیش از ظهر شنبه با بیان این مطلب در جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا اظهار کرد: در نخستین نطق سالانه بنده به عنوان نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی تمامی مطالبات و مشکلات فراروی توسعه و تعالی شهرستان در قالب ۱۳ بند به استحضار مجموعه مسئولان و متولیان امر رسید و برهمین اساس انتظار می رود در آینده نزدیک شاهد رسیدگی این مسایل باشیم.

وی افزود: هفته گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید جامعی که از شهرک ها و نواحی صنعتی شهرضا داشت بر لزوم تسریع در بهبود وضعیت زیرساختی امکانات و تجهیزات به منظور افزایش جذب سرمایه گذار و تدوین سیاست های لازم به منظور حل مشکل کم آبی تاکید کرد که این سفر کاری به عنوان یک رویداد مهم می تواند گامی در جهت حل مشکلات صنعت گران باشد.

نماینده مردم شهرضا با بیان اینکه شهرداری شهرضا به لحاظ رسیدگی به وضعیت طرح های نیمه تمام اهتمام و تلاش خود را جزم کرده است، تاکید کرد: پروژه احداث خیابان برج عسگر به عنوان یکی از طرح های مهم با میزان پیشرفت مطلوب مصداقی از این واقعیت بزرگ به شمار می رود که انتظار می رود شاهد تداوم این رویه باشیم.

وی با بیان اینکه پیگیری مطالبات و نیازمندی های قشر هنرمند وفعال در حوزه صنایع دستی جزو مهم ترین دغدغه های مسئولان شهرضا است، متذکر شد: در همین راستا ضمن آغاز عملیات احداث شهرک صنایع دستی شهرضا بر لزوم بسترسازی به منظور افزایش جذب سرمایه گذار در حوزه صنایع دستی و گردشگری تاکید شده است.

محمودی با بیان اینکه بازار قدیمی شهرضا به عنوان یک سرمایه ارجمند و تاریخی باید مورد حفاظت و پاسداری قرار بگیرد، گفت: پیگیری های لازم به منظور اختصاص اعتبارات مناسب برای بازسازی و مرمت بازار شهرضا در مرحله نهایی قرار دارد و این موضوع در آینده نزدیک وارد مرحله اجرایی می شود.

وی دیدار مجموعه مسئولان شهرضا با رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان با رویکرد بازنگری در وضعیت اعتبارات شهرستانی را از دیگر فعالیت های اخیر برشمرد و تصریح کرد: در همین زمینه مقرر شده است به منظور تحقق توسعه همه جانبه شهرضا نسبت به تدوین سند چشم انداز شهرستان اقدام شود.

نماینده مردم شهرضا با بیان اینکه فرهنگ تکریم شهروندان مهم ترین اصل در اخلاق مداری ادارات و سازمان هاست، گفت: مجموعه مدیران و کارمندان باید ضمن خدمت گذاری شایسته رعایت اخلاق و احترام را به عموم شهروندان و ارباب رجوع داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان در شهرضا با حضور استاندار اصفهان و جمعی از مدیران کل افزود: این نشست جامع روز یک شنبه هفته جاری با رویکرد بررسی ظرفیت ها و تدوین راهکارهای لازم به منظور حل مشکلات و بهره گیری حداکثری از توانمندی های شهرستان برگزار می شود.