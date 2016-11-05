استفاده از کلمات لاتین در سطح شهر اصفهان مدیریت شود

وی در ادامه با بیان اینکه برخی از شهروندان ادعاهایی در خصوص عدم تکمیل این ورزشگاه داشتند که با بازدیدی از این ورزشگاه گوشه‌ای از آنها با واقعیت مطابقت داشته است، اضافه کرد: مسیرهای دسترسی به ورزشگاه کامل نبود، پارکینگ قابل قبول و کافی نداشت و قسمت‌هایی از تاسیسات و روشنایی و صوتی نیز کامل نشده بود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه از استاندار تقاضا دارم برای تکمیل این نواقص تدبیری بیندیشید، تصریح کرد: تکمیل و افتتاح این قبیل پروژه ها در مقابل حل مشکل آب اصفهان، مثل گرسنه ای می ماند که به جای غذا به او پفک می دهند و ما از استاندار تقاضا داریم به طور جدی مصوبات ۹ ماده ای را پیگیری کنند.

وی با تاکید بر اینکه نگذارید مردم فکر کنند مسئولان تنها شعار می‌دهند، ادامه داد: همانطور که در روز چهارشنبه به معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کردم، ‌شرق اصفهان مانند یک انبار باروت در حال انفجار است و لازم است تدبیری اندیشه شود و اقداماتی مثل جلسه خصوصی با سیاسیون هم جناح در استانداری روش درستی برای حل مشکل نیست.

زادهوش با اشاره به مشکلات حوزه سلامت در کشور تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت بودجه بسیار زیادی را به این حوزه تخصیص داده، نتیجه این بودجه کلان رسیدن به بهبود سلامت مردم است اما از آنجایی که ساختار وزارت معیوب است این بودجه سنگین هم کاری از پیش نبرده و لازم است ساختار پزشک متخصص و فوق تخصص زده وزارت خانه که ذی نفعان اصلی این وزارت خانه هستند تغییر کند.

وی با بیان اینکه دلیل این مدعا افزایش تعرفه‌های پزشکان است اما متاسفانه هیچ تعریف درستی از نحوه و روش ویزیت متخصص و فوق تخصص نداریم و مردم مستقیماً و بدون ارجاع و یا ضابطه مشخص به دام پرداخت هزینه های سرسام آور می‌افتند، افزود: نتیجه افزایش تعرفه‌ها نه تنها سبب حذف نشدن زیرمیزی شده بلکه سبب تبدیل شدن زیرمیزی به رومیزی نیز شده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه طرح تحول سلامت در سطوح بالا را باید طرح تحول جیب پزشکانی خاص نامید، گفت: اگر قبلاً تنها معدودی پزشک متخلف پول زیادی می‌گرفتند، در حال حاضر هم پزشکان دولتی پول زیادی می‌گیرند و هم پزشکان خاص خصوصی پول بسیار زیاد می‌گیرند، به صورتی که بسیاری از حقوق‌های نجومی مربوط به این افراد است.

بی‌عدالتی در بدنه وزارت بهداشت سبب آسیب‌های جدی خواهد شد

وی با اشاره به اینکه این بی‌عدالتی در بدنه کل وزارت سبب آسیب‌های جدی خواهد شد، اظهار داشت: بنده به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان اصفهان در بازدیدی که روز چهارشنبه از شبکه بهداشت شهرستان اصفهان داشتم متوجه شدم اکثر هزینه‌های طرح تحول سلامت به جای اینکه به سطح یک سلامت یعنی بخش‌های پیشگیری و آموزش اختصاص داده شود، به جیب افراد با کارانه‌های بالا در حال سرازیری است.

زادهوش ادامه داد: در صورتی که اگر وزارت بهداشت و سلامت به مسیر صحیح خود که همان اجرای سیستم ارجاع و پزشک خانواده است عمل کند، این هزینه‌های سرسام آور که مردم متحمل آن هستند شدیداً کاهش می‌یابد و ما دیگر شاهد افزایش وحشتناک مرگ و میر به دلیل بیماری‌های غیرواگیر که در راس آن بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها هستند، نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه ما باید با تغییر سبک زندگی خود به خصوص در زمینه تغذیه و دوری از سبک غربی و عمل به آموزه‌های دینی شاهد کاهش مرگ و میر و بیماری ها باشیم، تصریح کرد: به نظر می‌رسد دلیل اصلی عدم اجرایی شدن پزشک خانواده و یا سیستم ارجاع که در دنیا به عنوان یک اصل ثابت شده عقلی پذیرفته شده و در حال اجرا است، وجود پزشکان متخصص و فوق تخصص در بخش های خصوصی که اتفاقاً در بدنه مدیریتی عالی وزارت خانه نیز هستند، مانع اصلی است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: این افراد مرتب دم از غرب می‌زنند اما در این مسئله غرب‌گرا نیستند و مشخص است اینها اصل «منفعت من» که یک اصل اساسی غربی است را بر سایر اصول ترجیح می‌دهند و امیدواریم طرح تحول سلامت اصلاح شود.

وی با اشاره به از بین رفتن میراث فرهنگی در شهرستان اصفهان و به ویژه شهر اصفهان تاکید کرد: ضمن تشکر از مسئولین میراث فرهنگی عرض می کنم، مسجد سید اصفهان که یکی از مکان‌های مهم میراثی اصفهان است، در حال نابودی است و به یک توجه ویژه نیاز دارد و لازم است جلسه ای با محوریت امام جمعه اصفهان، نماینده حوزه های علمیه، اوقاف،‌ سازمان میراث فرهنگی و سازمان بهسازی و نوسازی جهت احیا و جلوگیری از تخریب این مکان مقدس داشته باشند.

زادهوش همچنین گفت: به کار بردن کلمات لاتین به شکل وسیع در سطح شهر باید مدیریت شود.