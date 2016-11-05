۵۸۴ واحد تولیدی در استان قزوین تسهیلات بهین یاب دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، حسین زکی یزاده در این باره گفت: از مجموع ۲۱۳۴ واحد کوچک و متوسط ثبت نام شده در سایت بهین ‌یاب برای دریافت تسهیلات، تاکنون ۲۸۵ واحد موفق به دریافت این تسهیلات شدند.

وی افزود: این تسهیلات به میزان ۲۲۴ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و بهترین عملکرد در پرداخت از سوی بانکهای تجارت، سپه و کشاورزی بوده است.

زکی زاده بیان کرد: همچنین ۲۴۹ واحد از ابتدای سال جاری از محل منابع بانکها بصورت پرداخت مستقیم به میزان ۱۷۷ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند که علاوه بر آن ۴۹ واحد نیز که بیشتر آنها واحدهای بزرگ هستند با دستور معاون اول رئیس ‌جمهور مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان وام گرفتند.

وی بیان کرد: علیرغم تعدیل ۴۳۰۰ نیرو و ۱۶۶۰ نفر بازنشسته در۶ ماهه اول سال جاری، با اجرای سیاستهای دولت و پرداخت تسهیلات رونق تولید، روند نزولی تعداد بیمه‌شدگان اجباری از خرداد ماه متوقف و در سه ماهه تابستان سیر صعودی داشته است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: در نیمه اول امسال ۵۸۹۰ نفر بیمه شده جدید به لیست بیمه‌شدگان اجباری تامین اجتماعی اضافه شده است.