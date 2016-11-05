به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهاجر عصر شنبه در پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، اظهار کرد: آمایش سرزمینی یک برنامه خوب در ارائه است به‌شرط اینکه به‌درستی اجرا شود.

وی افزود: برنامه‌هایی که تهیه و ابلاغ می‌شود بسیار خوب است اما سپس در مصلحت‌اندیشی و گروکشی‌ها در ارتباطات مدیران ارشد و میانی به‌عنوان نظریه‌ای لوکس بایگانی می‌شود.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست گلستان بابیان اینکه در برنامه‌ها آنچه مورد غفلت قرار می‌گیرد مردم هستند، ادامه داد: از بررسی برنامه‌ها می‌توان دریافت مردم مورد غفلت واقع‌شده و اجرای قانون در مصلحت‌اندیشی‌ها گم می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه از یک نقطه باید سطحی‌نگری و مصلحت‌اندیشی کنار گذاشته شود، تصریح کرد: احداث کارخانه فولاد در گلستان نه‌تنها مشکل زیست‌محیطی دارد بلکه با استقرار آن فاتحه محیط‌زیست را باید خواند.

مهاجر خاطرنشان کرد: اگر در سند آمایش سرزمین پتروشیمی، فولاد و ... در گلستان دیده نشده است به دلیل مسائل توسعه پایدار است.

وی بابیان اینکه کشاورزی اولویت نخست گلستان در سند آمایش سرزمین تعیین‌شده، متذکر شد: اگر ما نسبت به کشت گلخانه‌ای بی‌توجه بوده و برای رفع معضل بیکاری بر استقرار صنایع بزرگ اصرار داریم این بدان معناست که به آمایش سرزمین فشار آورده و آینده‌نگری خوبی نداریم.