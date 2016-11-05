عدم مشارکت کافی شهروندان کرمانشاهی در مسائل اجتماعی و فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال جاری امروز شنبه با دستور کار بررسی چالش‌های شهرستان کرمانشاه با حضور استاندار و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: نظام اداری و نیز مردم ما برنامه پذیر نیستند و گفتگو بین مردم استان ما با پرخاش و سوءظن همراه است.

دارابی بیان کرد: روحیه قناعت در میان مردم داریم اما در کنار آن گشاده‌دستی و با جیب خالی قرض و خرج کردن از مشکلات مردم است.

یکی از چالش‌های مطرح شده در این نشست عدم مشارکت کافی از سوی شهروندان در مسائل اجتماعی بود و عنوان شد که تنها ۲۰ درصد جمعیت شهر کرمانشاه در برنامه بازیافت مشارکت دارند.

کمبود تخت‌های بیمارستانی در کرمانشاه

در این نشست تخریب مبلمان شهری به عنوان یکی معضلات فرهنگی در شهر کرمانشاه مطرح شد همچنین بحث لزوم انتقال زندان دیزل آباد شهر نیز عنوان شد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز گفت: در کرمانشاه با کمبود سرانه تخت مواجه هستیم و بالاترین مشکل تخت را در کرمانشاه داریم به عنوان نمونه تخت ویژه نداریم. همچنین کمبود سرانه استاد به دانشجو از دیگر مشکلات است.

محمدی کمبود سرانه فضاهای آموزشی را از دیگر مشکلات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانست.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در این نشست افزود: در بحث تخریب جنگل‌های استان دو عامل مطرح است. عواملی همچون خشکیدگی و آفت چوبخوار از نوع تخریب طبیعی است و آتش سوزی جنگل‌ها از نوع تخریب انسانی به شمار می‌آید.

شهبازی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز گفت: در کرمانشاه غلبه شیوه سنتی تولید را در بخش کشاورزی نداریم.

۹۹ درصد شبکه برق کرمانشاه هوایی و در معرض عوامل جدی است

کوچک بودن سطح اراضی کشاورزی در کرمانشاه، غلبه شیوه سنتی تولید واحدهای کوچک دامداری، افت سطح منابع آب و کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی، کمبود آب در صنعت، ضعف زیرساخت‌های گردشگری، طبیعی و تاریخی از دیگر چالش مطرح شده در این نشست بود.

نماینده شرکت برق در این جلسه بیان کرد: ۹۹ درصد شبکه برق کرمانشاه هوایی است و در معرض عوامل جدی است.

وی بیان کرد: خاموشی ما در کرمانشاه از متوسط کشوری بهتر است در متوسط کشور ۸۰۰ دقیقه در سال خاموشی است اما در کرمانشاه۳۵۰ دقیقه در سال خاموشی داریم.

وجود مراکز نظامی و زندان در داخل بافت شهری نیز از دیگر کرمانشاه بود همچنین ورود فاضلاب کامیاران و روانسر و کرمانشاه و روستاهای حاشیه به رودخانه راز آور و قره سو به عنوان تهدید زیست محیطی مطرح شد که استاندار کرمانشاه نیز آن را چالش یک دانست.

اثرات سوء محیط زیستی پالایشگاه کرمانشاه در داخل بافت شهری نیز از بحث‌هایی بود که مورد بررسی قرار گرفت.