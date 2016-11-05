حضرت رقیه (س) نمادی از مظلومیت کاروان کربلا است

حجتالاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت رقیه (س) گفت: امام حسین (ع) در کربلا کودکان زیادی به همراه داشت که یکی از آنها حضرت رقیه (س) بود.
وی افزود: حضرت رقیه (س) سختیهای زیادی در کربلا دید و برای حفظ راه پدر به همراه حضرت زینب (س) آزار و شکنجههای زیادی متحمل شد که مظلومیت این خانواده را نشان میدهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: قساوت دشمن به هیچکس حتی کودک چندساله رحم نکرد تا جایی که در خرابههای شام برای آرام کردن گریههای حضرت رقیه (س) سر امام حسین (ع) را به او نشان دادند که این از نشانههای خوی حیوانی یزید است.
حجتالاسلام نورالله ولی نژاد تأکید کرد: این رفتار نشانه قساوت یزید و حاکم استکباری ظالم است که هیچ منطق و قانون درستی در حکومت او وجود ندارد چراکه نه بر بزرگان رحم کرد و نه بر خردسالان.
وی در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم ادامهدهنده را شهدای کربلا و مظلومیتشان باشیم.
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