خدمات الکترونیکی در دستگاه قضایی اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری ظهر شنبه در دومین همایش مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور که در هتل جم مشهد برگزار شد، با بیان اینکه در ابتدا طرح دفاتر الکترونیک قضایی با استقبال همراه نشد و عقیده بر این بود که این یک کار تخصصی است اما در ادامه فعالیت مشترک ایده سه جانبه گرایی مطرح شد، اظهار کرد: در گذشته نیروهای زیادی برای رسیدگی به شکایات مردمی فعال بودند، اما اکنون با اجرایی شدن این طرح تعداد نیروی انسانی فعال به چهار نفر کاهش یافته است.
وی افزود: تشکیل کمیسیونهای چهار گانه را داشتیم که خود این کمیسیونها اداره کننده کانون نیز هستند و تدوین آئین نامه، بازرسی نظارت، تشکیل هیئت بدوی و تجدید نظر، برگزاری دورههای مجازی و حضوری، بازرسی دورهای، تدوین منشور اخلاقی و بررسی مسائل مالیاتی از جمله فعالیت های این کمیسیون است.
معاون آمار، فناوری و اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه وحدت و پویایی بینظیری در کانون حاکم است که موجب افزایش بهرهوری آن شده، گفت: چاپ مجموعه قوانین در قالب هفت قانون در دست اجرا است که در صورت مشاهده هرگونه نقض و یا مشکل به دفاتر ارجاع میشود.
وی تصریح کرد: در ماده ۶۵۵ شاهکار نگارشی قانونی را شاهد بوده و به سمت اصلاح قانون رفتیم و در این ماده به تمام اشیاء الکترونیکی و افعال الکترونیکی هم مانند شهادت دادن اعتبار داده که محقق نشد و نگران تبعات منفی آن بودیم که پیگیری این کار را در مراحل بعد داریم.
شهریاری اضافه کرد: در گذشته ابلاغ کاغذی با مشکلاتی همراه بود، به این دلیل از ابتدای مهر ماه ابلاغ خدمات الکترونیکی در دستگاه قضایی داده شده است.
وی با اشاره به اینکه به مدیران دفاتر توصیه میکنم که از کارکنانی متخصص و با تجربه استفاده کنند و توقع مردم از شما ارائه خدمات بدون تأخیر است، عنوان کرد: بخشی از مشکلات که مربوط به سامانه است را هم پیگیری و مشکلات اینترنتی را هم با راهاندازی سیم کارت ویژه کدیران دفاتر و شبکه عدالت برطرف میکنیم.
معاون آمار، فناوری و اطلاعات قوه قضائیه یکی از مهمترین مسائل رعایت را استانداردها دانست و ابراز کرد: این مهم در بازههای زمانی معین شده ارزیابی میشود و با مجموعهای که در رعایت استانداردها کوتاهی کرده باشد طبق قانون برخورد میشود، همچنین همیشه زود راه انداختن خوب نیست و باید بررسی دقیقی انجام شود تا اشتباهی صورت نگیرد.
وی اضافه کرد: پیشنهاد میکنم سامانه اشتراکگذاری در کانون راهاندازی شود و نسبت به پخش اطلاعات مورد نیاز مردم در حوزه قضایی در کانون در قالب یک کلیپ تصویری پخش شود تا مردم هم با نحوه این فعالیتها آشنا شوند، همچنین مطالبه اصلی در قالب یک برنامه سه ساله است تا اهداف و نوع کمکها به مردم و دفاتر قضایی را مشخص کند و در هر سه سال یک برنامه جدید میخواهیم.
شهریاری از مهمترین خواستههای معاونت آمار، فناوری و اطلاعات قوه قضائیه از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: نظارت بر چک لیستها به صورت مستمر، برگزاری جلسات توجیهی با قضات و معاون فناوری استان هر شش ماه یکبار، آموزش مستمر کارکان دفاتر، ارزیابی دفاتر و معرفی سه دفتر برتر در هر سال، رصد مستمر کاراییها، راهاندازی دفاتر مشاوره حضوری، اینترنتی و تلفنی، ارائه برنامههای مدون در جهت گسترش خدمترسانی بهتر و بیشتر در آیندهای نزدیک بوده است و قطعاً برای این دفاتر آیندهای روشن و موفق پیشبینی میکنیم.
وی افزود: در جهت اقداماتی همچون بحث ملاقات الکترونیکی زندانها، پایلوت داوریها و بازکردن یک پنجره واحد جهت ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم و همچنین راهاندازی پردیس خدمات قضایی به صورت ویژه پیگیر هستیم.
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