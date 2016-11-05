به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله یعقوبی ظهر شنبه با بیان این مطلب در جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا اظهار کرد: شکرگزاری از نعمت های بی شمار الهی در زندگی روزمره از مهم ترین مصادیق بندگی و اطاعت از خداوند به شمار می رود و زمینه رضایت خداوند و کسب موفقیت های بزرگ را در زندگی بشر ایجاد می کند.

وی اضافه کرد: با وجود تمامی مشکلات و نارسایی هایی که در شاکله زندگی اقشار مختلف مردم وجود دارد اما همچنان مواهب و نعمت های زیادی برای شکرگزاری وجود دارد که باید آنها را برای اقشار مختلف مردم و شهروندان تبیین کنیم.

امام جمعه شهرضا با بیان اینکه فلسفه وجودی تشکیل کارگروه ها و جلسات با حضور مدیران و مسئولان باید حل و فصل مشکلات و تنگناهای فراروی اقشار مختلف مردم باشد، متذکر شد: به همین اساس باید ضمن تدوین و بررسی مجموعه مشکلات و نارسایی های موجود در جهت توسعه و آبادانی شهرستان نسبت به بهره گیری حداکثری از ظرفیت این جلسات اهتمام داشته باشیم.

وی اضافه کرد: به طور مثال نظام بهداشت و درمانی شهرضا به لحاظ کسب رضایت مندی در بعد داخلی و خارج سازمانی دارای مشکلاتی است که باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و حل و فصل آن اقدام شود.

یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از مشکل آفرینی برای آموزشکده فنی و حرفه ای دختران و لزوم اهتمام مجموعه مسئولان برای رسیدگی به این وضعیت گفت: اینکه به طور مثال با برکناری رئیس بومی این دانشکده موافقت شود و برای انتصاب یک فرد غیربومی در این مسئولیت تلاش شود مصداق مشکل آفرینی برای شهرستان به شمار می رود که بنده به هیچ عنوان اجازه چنین اقدامی را نمی دهم.

وی با تاکید بر اینکه شهرضا به لحاظ برخورداری از نخبگان فکری و مدیریتی جزو شهرهای شاخص کشور محسوب می شود، تصریح کرد: تمامی تلاش و پیگیری مجموعه مسئولان امر باید بر این نکته مهم معطوف باشد که در تصدی سمت های مختلف مدیریتی و اجرایی شهرستان از نیروهای بومی استفاده شود و این مصداقی از تکریم و بکارگیری شایسته این سرمایه های ارجمند، محسوب می شود.