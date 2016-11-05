رفع معضل طلاق نیازمند چاره اندیشی اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدیوسف طباطبایی نژاد بعدازظهر شنبه در همایش تبیین جایگاه شورای فرهنگ عمومی که در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب و گسترده‌ای رواج یافته در میان عموم جامعه است و مجموعه عقاید،‌ ارزشها، منش‌ها و رفتارها در یک جامعه، جلوه‌های احساسی، هنجارها و غیره را در برمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه توجه به فرهنگ ارزشی و اسلامی جان مایه توسعه همه جانبه در یک جامعه است، افزود: امروز با گسترش برخی ناهنجاری‌ها مانند افزایش طلاق در جامعه روبرو هستیم که نشانه کم‌کاری ‌نهادهای فرهنگی در جامعه است.

امام جمعه اصفهان تاکید کرد: ازدواج‌های احساسی حاصل از دوستی‌های خیابانی، اینترنتی که بدون تحقیق و در نظر گرفتن تمام شئون و جوانب و تنها با تکیه بر احساس انجام می‌شود از مهم‌ترین عوامل موثر بر این افزایش طلاق‌ها محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: مطابق آمار ارائه شده از هر پنج ازدواج در اصفهان یک مورد به طلاق منجر می شود و اگر این معضل با این روند به راه خود ادامه دهد در سال‌های آینده با مشکل جدی در اجتماع روبرو می‌شویم و بر این اساس باید چاره‌اندیشی اساسی توسط نهادهای فرهنگی همچون شورای عمومی در این ارتباط انجام شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف شورای فرهنگ عمومی رصد، شناسایی و برنامه‌ریزی برای مبارزه با فرهنگ‌های غلط در جامعه و حفظ و ترویج فرهنگ‌های ارزشمند دینی است، بیان داشت: گاه لازم است از اجبارهای قانونی برای مبارزه با ناهنجاری‌هایی که به غلط در جامعه جا افتاده، استفاده کرد همانگونه که فرهنگ بستن کمربند ایمنی به عنوان یک هنجار تنها با جریمه‌های قانونی در جامعه جا افتاد.