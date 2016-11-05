شهروندان باید مسئولیت پذیری را آموزش ببینند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی روز شنبه در دیدار با سید علی موسوی معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و عزت الله اردشیری مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت: نهادینه کردن فرهنگ در کنارآموزش های فنی و تخصصی ضرورت دارد و باید بتوان افراد را با مسئولیت پذیری اجتماعی و تعلقی و شخصیتی هم اشنا کرد.

وی افزود:سازمانهایی که افراد با انگیزه،خلاق و نوآور دارندهمیشه پویا هستند و از نتایج آن که تعلق کارگر به کارفرما است بهره وری لازم ایجاد می شود.

استاندار یادآورشد: ایجاد قدرت نوآوری و آموزش در کارکنان و استفاده از سیستم های پایین به بالا در مدیریت، سازمان را همواره به سمت اصلاح مسیر هدایت می کند و در آینده موجی از افکار سازنده به سمت سازمان ایجاد می شود.

همتی تصریح کرد: آموزش خودباوری و جرات دادن به کارکنان در تمام بخش های اقتصاد اعم از کشاورزی، صنعتی و خدمات می تواند این حوزه ها را به صورت کامل متحول کند.

وی با اشاره به مثلث آموزشگاه های فنی و حرفه ای، کاریابی ها و واحدهای صنعتی گفت: ایجاد این حلقه می تواند در ارتباط این سه ضلع مفید باشد و به تحقق برنامه ها کمک کند.

استاندار اضافه کرد: توجه به بخش خصوصی در زمینه آموزش می تواند نتایج خوبی داشته باشد لذا در برنامه های آموزشی باید به دنبال محصولات با کیفیت بالا و قیمت پایین باشیم.

همتی در ادامه به علم روز و نیاز های کنونی جامعه اشاره کرد و گفت: آموزشگاه ها باید در موضوعات جدید آموزشی از قبیل ICT، انرژی های نو وارد شوند تا شاهد ایجاد اشتغال جدید و پایدار باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه ICT پایانی وجود ندارد و دنیای بی پایانی در بازار ICT ایجاب می کند در این حوزه اهتمام ویژه ای از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای صورت گیرد.

سید علی موسوی معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هم گزارشی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مشکلات آن ارائه کرد و گفت: در حال حاظر 8000 آموزشگاه در کشور وجود دارد که در 10 سال گذشته این تعداد 14000 بود که 6000 آموزشگاه به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی جمع آوری شده است.

وی از استاندار قزوین خواست در زمینه آموزش کارکنان دولت از ظرفیت آموزشگاه های خصوصی سازمان فنی و حرفه ای استفاده بیشتری کنند.