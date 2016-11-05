به گزارش خبرگزاری مهر بهنقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، ایمان شمسایی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نهمین دوره جشنهای مردمی زیر سایه خورشید که به همت موسسه خدمات مشاورهای، جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی در سالن اجتماعات این موسسه برگزار شده است، اظهار کرد : ترویج «سبک زندگی جهادی» شاخصترین پیام زیر سایه خورشید است.
وی با اشاره به اینکه امروز دشمنان دین مبین اسلام با ترویج افکار و اندیشههای غیراسلامی و ضداسلامی بهدنبال ایجاد شک و تردید نسبت به ارزشها و اعتقادات، ترویج فساد و منکرات در جامعه هستند، افزود: اجرای برنامههای تاثیر گذار با محتوای دینی در مناسبتهای مختلف به ویژه در دهه کرامت با عنوان زیر سایه خورشید، قدرت نرم شیعه را به رخ دشمنان میکشاند و دنیا را متوجه فرهنگ شیعه میکند.
شمسایی با بیان اینکه حرکتهایی همچون زیر سایه خورشید پیامهای زیادی در بردارد که موضوعات زندگی به سبک جهادی، قدرت نرم شیعه، بیداری اسلامی، مقاومت، همگرایی و وحدت مسلمانان و ترویج فرهنگ جهادی بخشی از این پیام ها را دربر میگیرد، ادامه داد: ما میتوانیم به اشکال مختلف در اقصی نقاط جهان این فرهنگ ناب را توسعه دهیم.
وی بیان کرد: به طور طبیعی مجموعه آستان قدس رضوی باید از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار باشد تا بتواند بهصورت منظم و هماهنگ، پیامهایش را به کل دنیا ارائه دهد.
سرپرست موسسه فرهنگی قدس با بیان اینکه حفظ ارتباط با امام معصوم(ع) و معنویت نیاز هر انسان دیندار است، گفت: برنامههای زیر سایه خورشید باید هدفمند و بیانگر الگوی برتر اسلامی در بین مردم باشد.
وی با اشاره به اینکه الگوگیری از سیره اهلبیت(ع) در زندگی فردی و اجتماعی سبب سعادتمندی انسان میشود، عنوان کرد: فرهنگسازی زیارت از راه دور، احیای سنت اهل بیت(ع) و توسلجویی به زیارتگاهها، پرچم گردانی متبرکه و رساندن پیام و سیره اهل بیت(ع)، ایجاد شور و نشاط ولایی از دیگر پیامهای برنامه فرهنگی تبلیغی زیر سایه خورشید است.
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