از ابتدای عملیات موصل ۱۶۵ منطقه آزاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ارتش عراق از آزادسازی ده ها منطقه در این کشور از آغار عملیات موصل خبر داد.

بر اساس این گزارش، ارتش عراق اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات موصل در استان نینوا تاکنون ۱۶۵ منطقه از چنگ داعش خارج و آزاد شده است.

در همین راستا ریاض جلال فرمانده نیروی زمینی عراقی ها نیز بیان کرد: نیروهای عراقی برای حمله به محله القاهره به عنوان نخستین محله در شمال موصل آماده می شوند. با وجود اینکه عناصر داعش با بمبگذاری و حملات خمپاره ای در راه نیروهای عراقی سنگ اندازی می کنند اما نیروهای ما پیشروی کرده و پیروزی های زیادی را کسب کرده اند.

به علاوه یک منبع امنیتی از هلاکت و زخمی شدن ۳۲ عنصر تروریستی داعش در منطقه الحویجه در استان کرکوک خبر داد.

گفتنی است، عملیات آزادسازی موصل از روز ۱۷ اکتبر با مشارکت هزاران نیروی عراقی کلید خورد و تاکنون نیز دستاوردهای بسیاری داشته است.