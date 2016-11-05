به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت مدیر تیم‌های ملی درباره اعزام تیم فوتبال جوانان ایران به کره جنوبی گفت: با توجه به صعود تیم جوانان به جام جهانی و با توافق رئیس فدراسیون، تاکیدات امیر حسین پیروانی سرمربی تیم جوانان و پیگیری های انجام شده توسط سازمان تیم های ملی، دپارتمان جوانان، کمیته جوانان و کمیته تشریفات، علیرغم مشکلاتی که بر سر راه این بازیکنان بود، این تیم با ۱۸ بازیکن عصر امروز شنبه به کره جنوبی اعزام شد.

ساکت در ادامه افزود: دو بازیکن دیگر فردا به جمع ملی پوشان ملحق می‌شوند. به دلیل اینکه فاصله بین مسابقه بحرین و تورنمنت کره جنوبی کوتاه بود و اکثریت بازیکنان دانشجو و سرباز بودند، مراحل خروج از کشور آنها در مدت دو یا سه روزه باید انجام می شد.