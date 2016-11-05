کمک ۸۰۰ میلیون ریالی خیران کرمانشاهی به انجمن حمایت از زندانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زندان‌های کرمانشاه، منصور بیگلری ضمن تشکر از حضور پرشور مردم خیرکرمانشاه در مراسم گلریزان ویژه حمایت از خانواده زندانیان اظهار داشت: شرایط نامناسب اقتصادی دلیل اصلی بسیاری از جرایم است.

وی در این رابطه خاطرنشان کرد: تقریبا ۸۰ درصد زندانیان کرمانشاه به انگیزه مالی و برای رفع مشکلات اقتصادی مرتکب جرم وگرفتار زندان شده اند.

عضو شورای قضایی استان کرمانشاه با تبیین اهداف اصلاحی وتربیتی زندانیان گفت: اجرای موثر برنامه های فرهنگی وقرآنی در زندان های استان زمینه اصلاح پذیری بسیاری از زندانیان را فراهم نموده است.

وی با تشریح فعالیت های مرکز مراقبت‌های بعد از خروج اظهار کرد: آمار بازگشت مجدد زندانیانی که تحت پوشش حمایت های اجتماعی، آموزش‌های فرهنگی، اعتقادی و مهارت‌های شغلی قرار گرفته‌اند پایین است.

بیگلری در ادامه انجمن حمایت از زندانیان را یک نهاد مردمی و هدف آنرا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خانواده زندانیان با کمک خیران ونیکوکاران دانست و یادآورشد: تقویت بنیه مالی انجمن حمایت در راستای توانمندسازی زندانیان وایجاد زمینه مناسب برای بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه ضروری است.