بهمن طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مدیریت مجموعه‌های سوارکاری گلستان حدود ۲۰ سال در اختیار فدراسیون سوارکاری بود و اکنون به مدت یک سال به استان گلستان واگذار شده است.

وی افزود: کارهای تحویل مجموعه سوارکاری گنبدکاووس تمام شده و فردا (یکشنبه) نیز کارهای تحویل مجموعه‌های سوارکاری بندرترکمن و آق قلا به پایان می‌رسد و باید از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان و پیگیری‌های مسئولان استان کمال تشکر را داشته باشیم.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با اشاره به مدیریت مجموعه‌های سوارکاری در استان، خاطرنشان کرد: با توجه به جلساتی که با روسای ادارات ورزش و جوانان، هیئت‌های سوارکاری و فرمانداران شهرستان‌های گنبدکاووس، بندرترکمن و آق قلا داشتیم، توافق انجام شد تا هر سه مجموعه توسط هیئت سوارکاری گنبدکاووس مدیریت شود.

طیبی در پاسخ به این سوال که رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه چه زمانی برگزار خواهد شد، گفت: در حال حاضر ملزومات برگزاری کورس توسط شرکت مربوطه به تهران منتقل شده و اگر این ملزومات بازگردانده شود، آمادگی برگزاری رقابت‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر ملزومات به گلستان بازگردانده نشود، یک تا دو هفته زمان خواهد برد تا تمهیدات لازم انجام و مسابقات آغاز شود.

وی افزود: امیدواریم مجموعه استان به برگزاری هر چه بهتر این رقابت‌ها کمک کند تا در سال‌های آینده نیز کورس اسبدوانی با مدیریت گلستان برگزار شود.