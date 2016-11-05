نماینده ایران در جایگاه چهارم آسیا ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابت های هندبال جام باشگاه های آسیا در بخش مردان، امروز شنبه ۱۵ آبان با برگزاری دو دیدار فینال و رده بندی در اردن به کار خود پایان می دهد.

در دیدار رده بندی که عصر امروز برگزار شد تیم هندبال نفت و گاز گچساران نماینده هندبال ایران برابر تیم قدرتمند لخویای قطر حاضر شد و در نهایت با نتیجه ۲۱ به ۳۱ نتیجه را به حریف قطری واگذار کرد.

به این ترتیب لخویای قطر دارنده عنوان قهرمانی دوره قبل این بازی‌ها با کسب عنوان سوم به کار خود در مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا پایان داد و تیم هندبال نفت و گاز گچساران نماینده کشورمان در اولین حضور آسیایی اش به عنوان چهارم این قاره بسنده کرد.

تیم نفت و گاز گچساران که با ترکیبی جوان و بومی برای اولین بار راهی جام باشگاه‌های آسیا شده بود در دور اول این رقابت ها در گروه A با تیم های الاهلی اردن، الجیش قطر و الجزیره امارات هم گروه بود.

نماینده ایران در این مرحله با کسب یک پیروزی برابر الاهلی اردن، یک تساوی مقابل الجزیره امارات و یک شکست برابر الجیش قطر به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله نیمه نهایی جام باشگاه‌های آسیا شده بود.

در مرحله نیمه نهایی، نماینده ایران برابر النور عربستان متحمل شکست شد و به دیدار رده بندی راه یافت.

هم اکنون دیدار فینال این بازی‌ها بین دو تیم الجیش قطر و النور عربستان در جریان است.