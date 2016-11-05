به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پارسا عصر شنبه در نوزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز به اقدامات شرکت آب منطقهای استان در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: پیگیری موضوع انتقال پساب از تهران و بازگشت بخشی از منابع آبی سدهای موجود به استان در دستور کار قرار دارد.
پارسا در ادامه با تأکید بر اینکه موضوع انتقال پساب از تهران به البرز به صورت ویژهای در حال پیگیری است، گفت: در جلسهای با حضور وزیر نیرو اقدامات شرکت آب منطقهای استان البرز موردبررسی قرارگرفته است.
وی با اشاره به اینکه مطالعات انتقال پساب از تهران به البرز تمامشده است، گفت: مطالعات این مهم کامل شده و برای شرکت آب و فاضلاب استان ارسالشده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز با تأکید بر اینکه افزایش پساب انتقالی از تهران به البرز در حال پیگیری است، گفت: برای تحقق این مهم به دنبال جذب سرمایهگذار هستیم تا در اسرع وقت عملیاتی شود.
پارسا در بخش دیگری به تخصیص ۵ میلیون مترمکعب آب از خط لوله طالقان به شهر جدید هشتگرد اشاره کرد و گفت: گرفتن انشعاب از خط لوله طالقان کار بسیار سختی بود و وزارت نیرو با این مهم مخالفت میکرد.
وی با تأکید بر اینکه تخصیص آب از خط لوله طالقان به هشتگرد مصوبه دولت گذشته بود ولی مورد تائید وزارت نیرو نبود، گفت: با پیگیریهای انجامشده از سوی استان این مهم تحقق پیدا کرد و در سفر هیئت دولت به البرز بهصورت رسمی اعلام خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز گفت: با پیگیریهای فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ زمینی برای احداث تصفیهخانه آب در شهر جدید هشتگرد اختصاصیافته است که بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
پارسا تأکید کرد: در خصوص بحران آب مقرر شد کمیته بحران آب در استان با محوریت استانداری تشکیل شد و نظرات و پیشنهادها مسئولان به وزاتخانه برای اخذ مجوزهای مربوطه منعکس شود.
وی با اشاره به اینکه اقدامات اساسی برای تغذیه مصنوعی کردان و فَشند بهمنظور جلوگیری از هدر رفت آب انجامشده است، گفت: برای تحقق این مهم نیاز به وجود سرمایهگذار است که متأسفانه در این منطقه جذابیتی برای سرمایهگذار وجود ندارد.
وی پایش میزان مصرف انرژی دستگاههای اجرایی استان بهمنظور مصرف بهینه انرژی را مهم برشمرد و گفت: مقرر شد دستگاههای آب منطقهای محیطزیست، میراث فرهنگی و راه و شهرسازی حمایت بیشتری و در خصوص جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و شهرداری در عرصه ۳۰ هکتاری حاشیه سد طالقان برای جذب گردشگر و مدیریت گردشگران و ایجاد درآمد پایدار به عملآورند.
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