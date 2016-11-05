آماده برگزاری مسابقات کشتی بزرگسالان کشور در کرمانشاه هستیم

مجتبی جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های کشتی آزاد و فرهنگی قهرمانی کشور از نوزدهم آبان ماه به مدت دو روز به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با بیان اینکه این مسابقات در رده بزرگسالان انجام می‌پذیرد، افزود: مسابقات در دو رده آزاد و فرنگی انجام می‌پذیرد.

وی سالن امام خمینی(ره) کرمانشاه را محل برگزاری این رویداد ورزشی عنوان کرد و گفت: آزادکاران و فرنگی‌کاران ۱۰ استان کشور در این رویداد حضور خواهند داشت.

جوهری همچنین گفت: وزن کشی مسابقات در روز هجدهم آبان انجام می‌شود و در ۱۰ وزن رقابت‌ها برگزار خواهد شد و نفرات اول تا سوم هر وزن به اردوی تیم ملی دعوت می‌شوند.

وی در پایان بیان کرد: آمادگی برای این رویداد ورزشی داریم و امیدواریم این مسابقات در سطح خوب و مطلوبی برگزار شود.