آماده برگزاری مسابقات کشتی بزرگسالان کشور در کرمانشاه هستیم

مجتبی جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابتهای کشتی آزاد و فرهنگی قهرمانی کشور از نوزدهم آبان ماه به مدت دو روز به میزبانی کرمانشاه برگزار خواهد شد.
مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با بیان اینکه این مسابقات در رده بزرگسالان انجام میپذیرد، افزود: مسابقات در دو رده آزاد و فرنگی انجام میپذیرد.
وی سالن امام خمینی(ره) کرمانشاه را محل برگزاری این رویداد ورزشی عنوان کرد و گفت: آزادکاران و فرنگیکاران ۱۰ استان کشور در این رویداد حضور خواهند داشت.
جوهری همچنین گفت: وزن کشی مسابقات در روز هجدهم آبان انجام میشود و در ۱۰ وزن رقابتها برگزار خواهد شد و نفرات اول تا سوم هر وزن به اردوی تیم ملی دعوت میشوند.
وی در پایان بیان کرد: آمادگی برای این رویداد ورزشی داریم و امیدواریم این مسابقات در سطح خوب و مطلوبی برگزار شود.
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