کتاب حبیب‌ احمدزاده با نامی دیگر دوباره آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ دوم کتاب تحقیقی حبیب احمدزاده درباره «بوف کور» به فاصله کمی از اتمام چاپ اول آن در فروردین ماه امسال، بازار نشر شده است.

این کتاب که حاصل هفت سال تحقیق حبیب احمدزاده محقق و نویسنده ایرانی است، آن‌طور که گفته می‌شود؛ پس از آن که این کتاب در چاپ اول خود مورد اتفاق اکثر صاحبنظران موافق و مخالف هدایت و خانواده او قرار گرفت با تغییر نام اولیه در چاپ دوم از «گفتگو با سایه» به «کد ۲۴» یا «بوف کور چگونه ساخته و پرداخته شد؟»؛ هم اکنون در کتابفروشی‌ها در معرض استفاده علاقه‌مندان به ادبیات ایران قرار گرفته است.

حبیب احمدزاده دلیل این تغییر نام را تشابه اسم قبلی با بعضی کتب و همچنین فیلم ساخته شده از روی تحقیق این کتاب توسط خسروسینایی دانست و توضیح داد: این اتفاق باعث سردرگمی خوانندگان در جستجوهای مجازی می‌شد و از سوی دیگر و مهم‌تر آنکه، انتخاب نام جدید عدد (۲۴ ) سرنخ و کلید واژه‌ای ست که خود صادق هدایت برای درک دقیق و بهتر کتابش در بخش‌های مختلف کتاب «بوف کور» به عنوان شاه کلید و رمزگشای اصلی به آن اشاره داشته است.

بنا بر این گزارش؛ بیشترین دلیل اقبال از این کتاب که توسط اهل فن عنوان شده، آن است که این تحقیق با انصاف و دقت ویژه ، تنها بدنبال شناخت نیت شخص هدایت از نگارش «بوف کور» و دیگر آثار اوست و نه بطور معمول برداشت‌های شخصی مخاطبان و یا محققان پس از خواندن بگونه‌ای که اکثر موافقان و مخالفان سرسخت هدایت درباره قبول تحقیق این کتاب به عنوان نوعی فصل الخطاب به اجماع رسیده‌اند که در نوع خود نه فقط جالب بلکه در تاریخ ایران در روند بحث برسر آثار صادق هدایت نمونه مشابهی ندارد.

تعدادی از صاحبنظران موافق و مخالف هدایت که درباره‌ی آن نظر داده‌اند؛ عبارتند از علی دهباشی، جهانگیر هدایت (مدیر بنیاد صادق هدایت)، رضا امیرخانی( نویسنده )، رضا کیانیان (نویسنده و بازیگر)، خسرو سینـایی ( کارگردان)،حسین پاکـدل (هنرمنـد)، مسعود فراستی (منتقد)،دکتر اکبر عالمی (محقق و پیشکسوت سینما و تلویزیون)، هدایت‌الله بهبودی (نویسنده)،دکتر محمدمهدی بهداروند ( نویسنده )،مسعود جعفری جوزانی (کارگردان)، مهدی کلهر (پژوهشگر فرهنگی)،بهروز افخمی (کارگردان)، دکتر وحید یامین‌پور(محققفرهنگی).

کتاب «کد۲۴» یا «بوف کور چگونه ساخته و پرداخته شد؟» با همکاری پژوهشکده دانشگاه هنر تهران و توسط انتشارات سوره مهر و در تیراژ ۲۲۰۰ جلد گالینگور به چاپ رسیده و با هدیه همراه فیلم (گفتگو باسایه) خسرو سینایی و نیز فناوری واقعیت افزوده ، دراختیار علاقمندان به این نوع آثار است.

نرم‌افزار واقعیت افزوده همراه این کتاب این قابلیت را به خوانندگان می‌دهد که با استفاده از عدسی دوربین تبلت و یا گوشی همراه خود در لحظه مطالعه،بعضی از عکسهای این کتاب تحقیقی را بصورت فیلم مشاهده کنند.