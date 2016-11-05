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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۵۳

با حکم روحانی؛

«زهرا احمدی‌پور» رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد

«زهرا احمدی‌پور» رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد

با حکم رئیس جمهور، معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، رییس جمهوری در حکمی زهرا احمدی پور را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد.

متن حکم حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم دکتر زهرا احمدی پور

نظر به تعهد و سوابق علمی و تجربیات ارزشمند سرکار عالی ، به موجب این حکم به عنوان "معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری " منصوب می شوید.

امید است با عنایات الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران»

کد مطلب 3816185

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    نظرات

    • محمدرضااحمدی پور US ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
      0 0
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      انتخاب درست وبجا و آفرین برآقای روحانی چنین اشخاص بافکر و آشنا به کار را انتخاب کردن
    • مرادخان US ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
      0 0
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      حدود 20 سال شده که در این سازمان کار میکنیم، بارها سازمان بدون سرپرست مانده همیشه تو این شرایط وقتی به این فکر میکردیم که چه کسی شایسته این مقام هست افرادی انگشت شمار به ذهنمان خطور میکرد. جدیدا متوجه شدیم که این مدیران بسیارند و آقای رییس جمهور از ذخیره مدیرانش آدم اینکاره داره!! تجربیات ایشون در زمینه میراث فرهنگی چیست؟ و چه کار علمی در این زمینه کرده؟ و چه مدیریت فرهنگی داشته که با میراث فرهنگی ارتباط باشه؟ کشوری مثل ایتالیا اساس توسعه و آمایش سرزمینش رو با اطلاعات تاریخی و میراث فرهنگی طراحی میکنه و ما اول معدن بعد نفت، راه ، کشاورزی ، نان، آب ایران خودرو و در آخر محیط زیست را درنظر میگیریم و برای میراث فرهنگی هم پشیزی قایل نیستیم. فقط آقای روحانی یک سوال؟ آیا ایشون در حد سلطانیفر و نجفی هستند؟
    • سهیلی IR ۱۳:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
      0 0
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      سرکار خانم احمدی پور:ضمن عرض تبریک و موفقیت شما در مدیریت سازمان میراث فرهنگی ، بواسطه شغل و حرفه ام همیشه با بچه ها این سازمان ارتباط داشتم لذا خواهشمندم در هرگوشه از کاخ ها و موزه ها افرادی با تحصیلات مرتبط و بینش عمیق نسبت به میراث وجود دارند که متاسفانه همیشه خارج ازگودقراردارند .همیشه کم نبودند افرادی که در وهله اول منافع خود را در سازمان قوی کرده اند وبعد اگر فرصت داشتند کاری برای سازمان ،امیدواریم میراث فرهنگی که گسترده ترین سازمان آمیخته با فرهنگ و میراث ملت بزرگ ایران است با مدیریت کارساز ونظارت های مناسب شما تغییر اساسی را شاهد باشیم .
    • علی IR ۰۹:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
      0 0
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      ظاهرا کسب رضایت خانمها برای انتخابات آینده بر هر چیزی اواویت دارد.

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