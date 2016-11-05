به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، رییس جمهوری در حکمی زهرا احمدی پور را به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری منصوب کرد.
متن حکم حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سرکار خانم دکتر زهرا احمدی پور
نظر به تعهد و سوابق علمی و تجربیات ارزشمند سرکار عالی ، به موجب این حکم به عنوان "معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری " منصوب می شوید.
امید است با عنایات الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران»
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