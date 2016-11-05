بیش از ۲۸۵ هزار خانوار در هرمزگان سرشماری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از برنامه و بودجه هرمزگان، صالح دریانورد گفت: ماموران سرشماری با مراجعه به ۴۵۱هزارو ۱۵۷ مکان، ۲۶۳هزارو ۳۰۳ مکان را به عنوان اقامتگاه معمولی خانوار به ثبت رسانده اند.

دریانورد افزود: در مراجعه ماموران سرشماری ۱۶۷ هزارو ۴۲۰کدآماری دریافت شده و ۹۸هزارو ۸۴۹ خانوار از طریق تبلت سرشماری شده اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تصریح کرد : خانوارهایی که کد غایب دریافت کرده اند لازم است نسبت به ثبت نام با کدغایب در سایت www.sarshomari۹۵.ir اقدام نمایند و یا با شماره تلفنهای مندرج در برگه اطلاعیه خانوار غایب تماس بگیرند.

دریانورد یادآورشد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از پایه ای ترین نیازهای برنامه ریزی کشور است که هر پنج سال یکبار در سراسر کشور اجرا می شود.

وی در ادامه از عموم شهروندان هرمزگان خواست چنانچه پیش از این در سرشماری اینترنتی آدرس اقامتی خود را اشتباه ثبت کرده اند در همکاری با ماموران سرشماری مجددا در سرشماری شرکت کنند.

مدیراجرای سرشماری استان تاکید کرد: اطلاعات سرشماری به ویژه اطلاعات اقامتی مبنای برنامه های توسعه ای و خدمات رسانی در مناطق استان است.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال جاری برای نخستین بار در دومرحله انجام شد و سرشماری حضوری تا ۲۸ آبان ادامه دارد.