به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری بوشهر، فاطمه صفری زاده اظهار داشت: در این ایستگاه‌ها با استفاده از توان علمی اساتید مجرب حوزوی، به شکل رایگان به مراجعین مشاوره مذهبی ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: علاقمندان می توانند روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه و جمعه هر هفته از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه با مراجعه به بوستان‌های مستقر در ساحل شهر بوشهر از خدمات این مشاورین استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری بوشهر یادآور شد: تعمیق باورهای اعتقادی مخاطبان با بهره گیری از ابزار و امکانات مختلف، زدودن باورهای اعتقادی از خرافات و شبهات و تبیین انحطاط و بطلان مکتب‌های الحادی و انحرافی و ترویج فرهنگ دینی و نهادینه‌سازی ارزش‌های موجود در سنت و سیره اهل بیت (ع) از جمله اهداف راه‌اندازی این ایستگاه‌ها است.