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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۳۵

طی روزهای۱۳ و ۱۴ آبان ماه صورت گرفت؛

سفر مطهری به عتبات عالیات برای بررسی خدمات‌دهی به زائران اربعین

سفر مطهری به عتبات عالیات برای بررسی خدمات‌دهی به زائران اربعین

نایب رئیس دوم مجلس، هفته گذشته با هدف بررسی وضعیت خدمات‌دهی به زائرین اربعین حسینی به کشور عراق و شهرهای کربلای معلی و نجف اشرف سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۳ و ۱۴ آبان ماه، در سفری غیر رسمی به کشور عراق سفر کرد.

نایب رئیس مجلس در این سفر ضمن زیارت از "مشاهد مشرفه" در نجف اشرف و کربلای معلی، به بررسی وضعیت خدمات دهی به زائرین اربعین حسینی پرداخت.

مطهری طی این دو روز با حضور در شهرهای نجف، کربلا، کوفه، فرودگاه نجف و مسیر پیاده روی زائرین و موکب های مسیر حد فاصل شهرهای نجف تا کربلا، از نزدیک از روند خدمت‌رسانی به زائرین و عاشقان اهل بیت بازدید کرد و همچنین در این رابطه با زائرین و مردم این مناطق به گفتگو پرداخت.

در پایان این سفر دو روزه نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در بیت آیت الله العظمی سیستانی از مراجع عظام جهان تشییع، با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 3816204

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