به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق عصر شنبه در نوزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، گزارش عملکرد نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی استان البرز در اوکراین را ارائه کرد و گفت: این نمایشگاه از پنجم تا هشتم آبان ماه در شهر «کیف» پایتخت کشور اکراین برگزار شد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه در این سفر استاندار البرز، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مسئولان اجرایی استان حضورداشته‌اند، گفت: در این نمایشگاه ۶۵ شرکت پلیمری، ماشین‌آلات کشاورزی، انرژی، صنایع غذایی و داروئی حضور داشتند.

موفق با اشاره به اینکه یک‌سوم واحدهای صنعتی شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه از استان البرز بودند، گفت: دوسوم واحدهای صنعتی دیگر استان‌های کشورمان در این نمایشگاه حضور پررنگی داشتند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به سخنرانی استاندار البرز در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، گفت: دو تفاهم‌نامه با استان‌های «هسرون» و «ترتوپیل» کشور اکراین در راستای توسعه اقتصادی و تجاری منعقد شد.

موفق با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی هیئت ایرانی با هیئت‌های اقتصادی اکراین، گفت: مقررشده است انجمن دوستی ایران و اکراین تشکیل شود و این مهم به عهده استان البرز است.

وی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک روسای کمیسیون صنایع دو کشور ایران و اکراین، از انعقاد تفاهم‌نامه مشترکی میان سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با مدیرکل کشاورزی استان هرسون کشور اکراین خبر داد و گفت: طبق این تفاهم‌نامه‌ای کِشت محصولات فرا سرزمینی میان البرز و اکراین در دستور کار قرارگرفته است.

وی به انعقاد تفاهم‌نامه مشترک میان اتاق بازرگانی استان البرز و اوکراین اشاره کرد و گفت: در آینده‌ای نزدیک برای هیئت اقتصادی استان «خارکُف» دعوت‌نامه‌ای ارسال می‌شود تا با حضور در استان البرز توسعه اقتصادی میان دو کشور ایران و اوکراین شتاب بیشتری به خود بگیرد.

موفق با اشاره به وجود صنایع بِکر و موادمعدنی فراوان در کشور اوکراین، گفت: صنایع استان البرز توانایی این مهم را دارند تا بسیاری از کالاهای موردنیاز کشور اکراین را تأمین کنند این مهم در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز افزایش صادرات کالا از البرز به خارج از کشور ازجمله کشور اوکراین را در دستور کار اعلام کرد.