واژگونی خودروی سواری در میامی ۵ مجروح برجای گذاشت

حسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس با پنج سرنشین در حوالی میاندشت واقع در محور میامی-سبزوار به دلیل عدم کنترل وسیله نقلیه، افزود: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشت اما همه سرنشینان خودرو را روانه بیمارستان کرد.

وی گفت: امداد رسانی به این خودرو توسط پایگاه امداد و نجات جاده ای شهید محمدباقری شهرستان میامی و اورژانس هوایی شاهرود در حالی کار امداد رسانی به مجروحان و انتقال آنها به بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود را برعهده داشتند که شدت حادثه و خسارات شدید به خودرو، روند امداد رسانی را دشوار کرده بود.

سرپرست هلال احمر میامی با بیان اینکه محور شاهرود-میامی-سبزوار از دیرباز در زمره خطرناک ترین راه های کشور محسوب می شود، تصریح کرد: نخستین دلیل تصادفات رانندگی در این محور ها واژگونی بر اثر خطای انسانی ذکر می شود.

۶۰۰کیلومتر از مسیر یک هزار کیلومتری تهران-مشهد در استان سمنان واقع شده که ۹۰درصد این مسیر در بخش های کویری قرار دارد از سوی دیگر این مسیر یک هزار کیلومتری دقیقا در حوزه استحفاظی میامی به نیمه می رسد و در نتیجه اوج خستگی رانندگان باعث پدید آمدن تصادفات متعدد در محورهای منتهی به این شهرستان می شود.

از سوی دیگر ۴۲درصد واژگونی خودروهای سواری در راه های میامی و شاهرود طی سال گذشته در ۲۰کیلومتری شهرها رخ داده که این امر می تواند به دلیل اصرار بی مورد رانندگان در طی باقی مانده مسیر باشد که به مثابه بازی با جان خود و سرنشینان خودرو محسوب می شود، همچنین فاصله زیاد بین شهرهای استان سمنان و عدم جلوه های بصیری مناسب در راه های این استان همواره در واژگونی خودرها مزید بر علت می شود.

متاسفانه در مهرماه و آبانماه ۹۵ تا کنون قریب به شش نفر در محورهای شاهرود و میامی جان خود را از طریق تصادفات رانندگی از دست داده اند که و معمولا نیمی از تلفات جاده ای استان سمنان متعلق به این دوشهرستان است.

سالانه ۲۰میلیون زائر از مسیر تهران-مشهد تردد می کنند.