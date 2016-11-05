آذربایجان غربی ۲۴ بیمارستان دانشگاهی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسنی عصر شنبه در جریان دیدار با اکیپ پزشکی شهر وان کشور ترکیه با بیان اینکه در کنار این ۲۴ بیمارستان سه بیمارستان غیردولتی دانشگاه و سه بیمارستان خصوصی نیز مشغول فعالیت است افزود: نظارت و کنترل این مراکز درمانی و بیمارستانها برعهده دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی است.

وی خدمات بیمه های درمانی در هزینه های بیمارستان را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت:: در بیمارستان های دولتی تعرفه های مصوب در کل کشور یکسان است و به طور تقریبی ۹۵ درصد هزینه در زمان بستری و ۷۰ درصد هزینه درمان سرپایی در بیمارستان دولتی توسط بیمه پرداخت می شود و بقیه هزینه ها بر عهده خود بیمار است.

حسنی با اشاره به اینکه در بیمارستان های خصوصی تعرفه هزینه های درمان متفاوت و حدودا سه تا چهار برابر بالاتر از تعرفه های بیمارستان دولتی است عنوان کرد: با اجرای طرح تحول سلامت در دو سال گذشته، هر ایرانی که حتی شاغل نیز نباشد، توسط دولت بیمه می شود، این در حالی است که بیمار بابت درمان در بیمارستان ها هزینه مصوب را می پردازد اما بابت بیمه هیچ هزینه ای را پرداخت نمی کند.

اکیپ پزشکی شهر وان کشور ترکیه در سفر یکروزه خود از مراکز درمانی ارومیه بازدید کرد.

این اکیپ پنج نفره پزشکی در این سفر یک روزه در زمینه های مختلفی از جمله توریسم درمانی، پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ملاقات کرده و به گفت و گو پرداختند.

وان یکی از پنج استان مرزی ترکیه با جمهوری اسلامی ایران است.

این پنج استان در طول ۵۰۰ کیلومتر مرز، هم مرز با استان آذربایجان غربی هستند و این استان تنها استان مرزی کشورمان با ترکیه به شمار می رود.