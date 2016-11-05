لزوم واگذاری معادن متروکه منطقه کُردان به امور آب استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، تغذیه مصنوعی منطقه «کُردان» و «فَشند» به‌منظور جلوگیری از هدر رفت آب موضوعی بود که عصر چهارشنبه در نوزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز مطرح و موردبررسی قرار گرفت.

بهزاد پارسا مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان البرز با اشاره به اینکه اقدامات اساسی برای تغذیه مصنوعی کُردان و فَشند به‌منظور جلوگیری از هدر رفت آب انجام‌شده است، گفت: برای تحقق این مهم نیاز به وجود سرمایه‌گذار است که متأسفانه در این منطقه به‌جز وجود معادن شن و ماسه جذابیتی دیگری برای سرمایه‌گذار وجود ندارد.

ابوالقاسم پالیزگیر فرماندار شهرستان ساوجبلاغ در این خصوص گفت: این پروژه چند سال است که فعال بوده ولی به دلیل کمبود اعتبارات و علی‌رغم اهمیت و حساسیت که برای دشت ساوجبلاغ و نظرآباد دارد، اجرایی نشده است

لزوم جلوگیری از هدر رفت آب رودخانه فَشند

وی با اشاره به وجود مصوبات شورای تأمین، مسکن، بحران و توسعه استان مبنی بر تعیین تکلیف پنج معدن متروکه که در محدوده «تهران دشت»، گفت: طبق این مصوبات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید وضعیت این پنج معدن را تعیین تکلیف کرده و در اختیار امور آب استان قرار دهد.

پالیزگیر واگذاری پنج معدن مستقر در منطقه تهران دشت به امور آب استان برای استفاده در طرح تغذیه مصنوعی منطقه کُردان و فَشند را بااهمیت خواند و گفت: با اجرای این طرح و با توجه به سیلاب‌های فصلی این منطقه می‌توان استفاده بهینه‌ای از آب داشت.

به گفته فرماندار ساوجبلاغ مشکل تعدادی زیادی از روستاهای بالادست منطقه کُردان از طریق ذخیره آب حل می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه در حال حاضر با اجرای طرح تغذیه مصنوعی امکان ذخیره بیشتر آب وجود دارد، گفت: متأسفانه سازمان صنعت و معدن همکاری لازم در این خصوص را ندارد.

پالیزگیر به وجود رودخانه فَشند در منطقه اشاره کرد و گفت: این رودخانه بیش از هشت ماه در سال آب دارد که بخشی از این آب حق آبه کشاورزان است و مابقی هدر می‌رود.

کم آبی هشتگرد به قوت خود باقی است

وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه ترغیب شده و اعلام آمادگی کرده است، گفت: اجرای این طرح نیازمند تسریع درروند بوروکراسی اداری و مراحل قانونی است رودخانه فَشند در بالادست شهر جدید هشتگرد قرار دارد و این شهر با مشکل کم‌آبی مواجه است اگر این طرح عملیاتی شود مشکل کمبود آب هشتگرد تا حدود زیادی حل خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز در واکنش به سخنان فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به اینکه دوستان تخصص کافی در خصوص معادن ندارند، گفت: یک معدن متروکه در این منطقه وجود دارد که به این امر اختصاص‌یافته است.

ایرج موفق با تأکید بر اینکه نمی‌توان از معادن واگذارشده‌ای که در حال برداشت مواد معدنی هستند انتظار داشت که همکاری کنند، گفت: معدن کاران این منطقه راضی نمی‌شوند که معادن آن‌ها به‌عنوان ذخایر آب مورداستفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه معدن کاران مجوز بهره‌برداری معدن را گرفته و در حال برداشت مواد معدنی شن و ماسه هستند، گفت: به نظر می‌رسد که مشکل ذخیره‌سازی آب باید به شکل دیگری حل شود زیرا نمی‌توانیم به معدن کاران بگوییم شما مواد معدنی برداشت نکنید زیرا ما می‌خواهیم از چاله‌های معادن شما برای ذخیره آب استفاده کنیم.

اتمام مواد معدنی شن و ماسه در منطقه کُردان

رئیس سازمان صنعت، معدن و جارت استان البرز از اعضای شورای اقتصاد مقاومتی خواست تا از منطقه کُردان و فَشند بازدیدی داشته باشند و گفت: مواد معدنی نباید زیر ذخایر آبی قرار گیرد.

در ادامه فرماندار ساوجبلاغ در واکنش به سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، گفت: در این منطقه دپوی وجود ندارد و مواد معدنی برداشت نمی‌شود اراضی این منطقه متعلق به منابع طبیعی است.

پالیزگیر با اشاره به اینکه مواد معدنی معادن شن و ماسه در این منطقه به پایان رسیده است، گفت: در سازمان صنعت، معدن و تجارت اعتقادی وجود دارد که باید تا عمق زمین برداشت شود این در حالی است که مجوزی که برای معادن مستقر در این منطقه صادرشده است تا عمق ۲۵ متر است ولی معدن کاران تا عمق ۴۰ متری برداشت کرده‌اند.

وی با تأکید دوباره که در این منطقه برداشتی انجام نمی‌شود به بازدید استاندار از این منطقه اشاره کرد و گفت: پنج معدن متروکه‌ای که در این منطقه قرار دارد باید در اختیار امور آب قرار گیرد.

ضرورت فعالیت ناظر معدن در استان البرز

در ادامه این جلسه سید حمید طهائی، استاندار البرز با شنیدن مباحث مطرح‌شده ضمن تائید سخنان فرماندار ساوجبلاغ، گفت: درگذشته معادن به‌صورت قطعی واگذار نمی‌شد و نسبت به عمق برداشت‌ها نظارت‌های دقیق‌تری اعمال می‌شد.

استاندار البرز خطاب به رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: در بازدید که از منطقه داشته‌ام به نظر می‌رسد که بیش‌ازحد و افراطی از منابع معدنی برداشت‌شده است.

وی با تأکید بر اینکه کارشناسان رودخانه باید در این منطقه حضورداشته باشند، گفت: کارشناسان رودخانه باید در خصوص میزان برداشت معادن شن و ماسه در منطقه کُردان و فَشند اظهارنظر کنند.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه مناطق حاشیه رودخانه‌ها محل مناسبی برای ذخیره آب به‌ویژه در فصل زمستان است خواستار حضور ناظر معدن در این منطقه شد و گفت: باید ناظر معادن در استان البرز فعال شود.