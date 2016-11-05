به گزارش خبرنگار مهر، هیبت سیمور عصر شنبه در جریان دیدار با معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با ابراز علاقمندی به گسترش سطح روابط به خصوص در بخش پزشکی اظهارداشت: این شهرها در ۲ طرف مرز ایران و ترکیه می توانند الگوی مناسبی را برای اجرای طرح توریسم درمانی اجرایی کنند.

وی ادامه داد: یکی از موارد مهمی که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است، موضوع توریسم درمانی است که این قابلیت در ۲ طرف مرز ایران و ترکیه و در استان های آذربایجان غربی و وان به خوبی وجود دارد.

سیمور با بیان اینکه با همراهی مسئولان بهداشتی درمانی وان و ارومیه می توان زمینه رونق توریسم درمانی را بیش از پیش در ۲ طرف مرز فراهم کرد عنوان کرد: استان وان ترکیه با جمعیت بیش از یک میلیون و ۹۶ هزار نفر مجهز به ۱۰ بیمارستان است که از لحاظ کیفیت درمانی در سطح بالایی قرار دارند.

مدیر تیم پزشکی اعزامی از وان به ارومیه ادامه داد: این تیم پزشکی به منظور تبادل جدیدترین یافته های درمانی و پزشکی ترکیه با کشورهای همجوار ایجاد شده است و تاکنون به کشورهای جمهوری آذربایجان و عراق سفر کرده ایم.

سیمور با بیان این که هدف اصلی این سفر ایجاد ارتباط صمیمانه بین کشورها به منظور ارتقای سطح سلامت و درمان است، گفت: به منظور ایجاد این ارتباط صمیمانه، برخی شهرهای همسایه از جمله ارومیه، تبریز و نخجوان را انتخاب کرده‌ایم.

اکیپ پزشکی شهر وان کشور ترکیه در سفر یکروزه خود از مراکز درمانی ارومیه بازدید کرد.

این اکیپ پنج نفره پزشکی در این سفر یک روزه در زمینه های مختلفی از جمله توریسم درمانی، پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ملاقات کرده و به گفت و گو پرداختند.

وان یکی از پنج استان مرزی ترکیه با جمهوری اسلامی ایران است.

این پنج استان در طول ۵۰۰ کیلومتر مرز، هم مرز با استان آذربایجان غربی هستند و این استان تنها استان مرزی کشورمان با ترکیه به شمار می رود.